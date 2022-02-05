港股虎年開門紅盤高收 恒指大漲771點漲幅3.2%

因應新冠疫情影響，黃大仙祠年初一至年初三暫停開放，4日大年初四重開，現場實施人流管制措施，當日下午現場人山人海，大批善信入祠拜神，祈求新一年平安順遂。（中通社）

港股虎年首個交易日猛虎出籠，昨日恒生指數 大漲771點，以2萬4573點收盤，漲幅3.2%。

香港信報報導，儘管前晚美股 急吐，亞馬遜因獲利耀眼，盤後股價狂漲，美股指數期貨於亞洲市場抽高，帶動港股新春長假後復市，並一舉升穿100日線、10日線、20日線及50日線。

第一財經則認為，國際金融股受惠海外加息進程，中概互聯網科技股迎來政策利多，在這兩類股的全面帶動下，港股在虎年迎來開門紅；業內人士認為虎年港股將在這兩類股的帶動下，迎來指數的反轉。

虎年第一個交易日，恒指高開590點，報2萬4392點，之後升幅一度收窄至338點，一度最低觸及至2萬4140點，午後升幅擴大，最多升807點，一度觸及2萬4609點，最終收盤大漲771點，收報2萬4573點。

港股開市首日成交額達港幣1139億元。中國股市要到年初七（7日）復市，南向「港股通」也於當日恢復。

藍籌股中，友邦急升5.4%；阿里彈高5.6%；騰訊1.4%，成交額居首；美團升3.3%；海底撈飆8.2%，為表現最佳藍籌。藍籌股裡僅萬洲及新奧能源，分別跌1%及0.3%。

另據大公報報導，在嚴峻疫情 下，向來香火鼎盛的黃大仙祠在大年初一至初三也關祠，昨日年初四重開，進祠需先掃「安心出行」。大批善信昨日湧往祈福，祠外大排長龍，秩序良好。

有到來祈福的善信說，「我們受疫情煎熬已經兩年」，希望新一年疫情盡快過去，恢復通關。賣風車及香燭的檔戶慨嘆，疫下兩年生意不景，初一至初三黃大仙祠停開，損失慘重，抓緊未來幾日多做生意。

黃大仙祠因應疫情，除大年初一頭炷香儀式不開放公眾參與外，初一至初三亦暫停開放。即日起至正月十四日，黃大仙祠開放時間為早上7時30分至傍晚6時，正月十五則開到晚上9時。

昨日虎年首開放，大批善信趕往拜神。善信入祠前必須掃「安心出行」，進祠後職員會免費向善信派發每人三支香，並由工作人員點燃，以減低善信聚集的風險。求籤區內跪墊亦定時消毒，籤筒每次使用後亦會立即回收進行消毒。

昨日祠內香火鼎盛，當中只有大殿平台一個位置可供上香，大批善信爭相上香。