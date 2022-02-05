我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

香港立法會內高喊「越權」44分鐘 前議員張超雄判囚3周

香港新聞組／香港5日電
工黨張超雄(右)被指在主席台前高呼口號接近44分鐘，干擾議會運作，判入獄三星期。（取材自臉書）
工黨張超雄(右)被指在主席台前高呼口號接近44分鐘，干擾議會運作，判入獄三星期。（取材自臉書）

香港立法會內務委員會前年5月發生多次肢體衝突，事後多名泛民議員被控，前立法會議員張超雄被指在主席台前高呼「李慧琼越權」接近44分鐘，他昨天在西九龍法院承認一項「藐視罪」。「國安法」指定法官兼署理總裁判官羅德泉判刑指，張的行為干擾議會運作，帶來嚴重不良的形象影響，導致「文明倒退」，判張入獄三星期。

香港01報導，張超雄承認於2020年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

張自行陳情時哽咽地自言認罪但不認錯，並稱：「能夠以立法會議員的身分為香港人爭取社會公義、推動民主，我深感榮幸，無怨無悔。」

案情指，多名泛民主派議員當日因不滿民建聯李慧琼主持會議，不斷叫囂及衝擊主席台。下午3時43分，張在主席台前的防線前高舉標語並高呼：「李慧琼越權」，歴時將近44分鐘，期間有議員投訴指張的行為構成滋擾、阻礙會議進行，李亦多次向張作出警告，惟不獲理會。李最後在議員的多番請求下，最後於5時02分將張趕離會議。

2020年5月8日下午，香港立法會內務委員會舉行另一節特別會議，多名泛民議員曾嘗...
2020年5月8日下午，香港立法會內務委員會舉行另一節特別會議，多名泛民議員曾嘗試衝向主席台。（中通社資料照片）

香港 三星

上一則

港股虎年開門紅盤高收 恒指大漲771點漲幅3.2%

下一則

赴香港中聯辦請願前 古思堯涉「煽動顛覆政權」被捕

延伸閱讀

汪明荃賀年節目揮毫寫「屌」？ 網：大家搞錯了

汪明荃賀年節目揮毫寫「屌」？ 網：大家搞錯了
香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年

香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年
翁山蘇姬又被添3罪名 再判囚4年

翁山蘇姬又被添3罪名 再判囚4年
港澳辦主任夏寶龍晤香港新任議員：行政立法重在配合

港澳辦主任夏寶龍晤香港新任議員：行政立法重在配合

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電