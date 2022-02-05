香港立法會內高喊「越權」44分鐘 前議員張超雄判囚3周

工黨張超雄(右)被指在主席台前高呼口號接近44分鐘，干擾議會運作，判入獄三星期。（取材自臉書）

香港 立法會內務委員會前年5月發生多次肢體衝突，事後多名泛民議員被控，前立法會議員張超雄被指在主席台前高呼「李慧琼越權」接近44分鐘，他昨天在西九龍法院承認一項「藐視罪」。「國安法」指定法官兼署理總裁判官羅德泉判刑指，張的行為干擾議會運作，帶來嚴重不良的形象影響，導致「文明倒退」，判張入獄三星 期。

香港01報導，張超雄承認於2020年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

張自行陳情時哽咽地自言認罪但不認錯，並稱：「能夠以立法會議員的身分為香港人爭取社會公義、推動民主，我深感榮幸，無怨無悔。」

案情指，多名泛民主派議員當日因不滿民建聯李慧琼主持會議，不斷叫囂及衝擊主席台。下午3時43分，張在主席台前的防線前高舉標語並高呼：「李慧琼越權」，歴時將近44分鐘，期間有議員投訴指張的行為構成滋擾、阻礙會議進行，李亦多次向張作出警告，惟不獲理會。李最後在議員的多番請求下，最後於5時02分將張趕離會議。