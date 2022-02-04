我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron次變異毒株BA.2多危險？5個QA帶你看

香港近740萬人將接受COVID-19快速測試

中央社／香港4日電

香港當局計畫向全體居民派發COVID-19（冠狀病毒疾病）快速測試包，近740萬居民每人可獲派發一份，這些測試包下週起將陸續抵港。

行政長官林鄭月娥今天公布了相關計畫，指這些檢測包下週起陸續抵達，當局的目標是向每位市民派發一份，以便市民自行檢測。

但她說，這種快速檢測包只是輔助性質，並非代替核酸檢測；一旦有任何地方的污水化驗出病毒，區內市民可以先行使用它們，此舉可讓市民放心。

林鄭月娥說，她自上月中起已多次使用快速測試包，也同時進行核酸測試，全部呈陰性。

上月中起，港府已免費向市民派發了30萬套快速測試包。

林鄭月娥同時宣布，當局計畫提升核酸檢測能力，由目前每天10萬次的檢測能力增加到20萬次，並最終增加至30萬次。

為了提升檢測能力，當局月內將會重設「火眼實驗室」，這個實驗室可以每天檢測10萬次。

自上月初起，本地爆發近兩年來第五波COVID-19疫情，林鄭月娥形容這是嚴峻的一次，因為每天都有不少源頭不明確診案例，而且是跨區爆發，並且以傳播力極強的變異株為主。

她說，香港政府的防疫方針仍是「動態清零」，切斷病毒傳播鏈。

檢測 林鄭月娥 香港

上一則

就地過年？春節前3天1.37億人次出遊 旅遊創收1678億

下一則

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

延伸閱讀

赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告
因香港疫情 林鄭月娥不出席冬奧開幕

因香港疫情 林鄭月娥不出席冬奧開幕
香港民政事務局長徐英偉 參加「洪門宴」丟官

香港民政事務局長徐英偉 參加「洪門宴」丟官
港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村
冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨