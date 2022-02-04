團年飯群組湧現 142宗確診 31宗源頭不明

香港傳出因農曆新年團年飯而爆發的跨家庭群組，許多源頭不明。（中通社）

第五波新冠疫情 在農曆新年後爆得更烈，昨日再增142宗確診，，也是連三天每天都新增逾百例。當中121宗屬本地個案，31宗源頭不明，另有160初步陽性個案，或再創單日新高。確診個案中涉及多間食肆，包括馬鞍山時代冰室、佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓，另紅磡街市地下的回味鮮魚檔兩名員工確診。

除了多間食肆疑似爆發疫情外，亦有因為農曆新年團年飯而爆發的跨家庭群組，一般是回家團年，而非到酒樓用膳。

港府表示，過去一周，香港 錄得過百宗源頭不明個案，污水陽性樣本增至21個，疫情有向全港蔓延之勢，但社區人流減幅不似以往幾波爆疫後，農曆新年後感染個案出現幾何式上升的可能不斷增加。

香港01報導，香港昨日再增142宗確診個案，121宗屬本地個案。另外，佐敦莊士倫敦廣場11樓的「新新酒樓」亦有4名工作人員先後中招，有緊密接觸者須接受檢疫。

前年年中曾爆發疫情的紅磡街市再出現確診個案，昨日涉事的檔戶為地下F9號檔的「回味鮮魚」，該檔有兩名員工確診，傳染病處主任張竹君表示，中心正調查兩人有否其他接觸，但強調兩名確診員工長時間相處很容易受感染，形容該魚檔出現傳染是「意料之內」，食物環境衞生署已安排深層清潔、消毒。她表示，有不少人曾到該街市買餸，呼籲曾到該魚檔買魚的顧客檢測 ，但現階段現以要求相關市民檢疫。

張竹君續指，在相關個案中，留意到爆發家庭群組，估計與農曆新年團年飯的家庭聚會有關，繼而令疫情爆發，「數不清有多少，因為都不少。」她強調病毒亦會在空氣傳播，「希望大家合作，可以盡量遏止疫情。」

另據明報報導，政府發言人昨表示，香港疫情非常嚴峻，源頭不明個案由1月28日的6宗，增至昨日的31宗，污水陽性樣本由11個增至21個，遍布全港，多條隱形傳播鏈活躍於社區，有蔓延全港各區及持續增加之勢，情况令人憂慮。政府已採取一系列社交距離措施，但據公共交通工具載客量，過去一段時間香港人流僅較平日跌約兩成，少於過去數波疫情人流跌約三至五成的水平，且農曆新年期間市民仍有不少活動，預計農曆新年後，感染個案數字或大升，甚至出現幾何式上升。