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車公廟「疫」外擁擠 有人排了三小時才入廟

香港新聞組／香港4日電
大年初三「赤口」，傳統上不宜拜年，大批善信改到沙田車公廟參拜祈福。 (本報資料照片)
大年初三「赤口」，傳統上不宜拜年，大批善信改到沙田車公廟參拜祈福。 (本報資料照片)

昨日是大年初三「赤口」，傳統上不宜拜年，大批善信則改到沙田車公廟參拜祈福。華人廟宇委員會雖然昨早10時已在社交平台表示廟內人流已接近上限，建議市民考慮其他日子前來參拜，但仍有大批市民到場祈福，中午過後愈來愈多善信入場，廟外大排長龍，排至對面馬路再向沙田方向伸延，有市民表示排了近三個小時才能入廟。

文匯報報導，由於黃大仙祠因疫情在大年初一至初三暫停開放，不少巿民昨日初三「赤口」改到沙田車公廟參拜，令車公廟香火更為鼎盛。由於疫情關係，車公廟限制進入廟內的人數不多於容量一半，且善信入場前均要使用「安心出行」掃二維碼，故逾千名市民在廟外大排長龍，排到去對面馬路，再向沙田方向伸延。

華人廟宇委員會秘書處表示，昨早8時至11時的短短三個小時內，便有6414人次進廟，而截至昨日下午5時30分，即車公廟關閉前半小時，合共已有1萬6642人次進廟。  

據報導，由於第五波新冠疫情嚴峻，昨日在車公廟現場所見，不少入廟參拜的善信也有提高戒備，部分人戴上N95防護口罩，有的更戴上面罩，甚至出動雙重口罩，以免人多混雜受到病毒感染；亦有市民表示會縮短在廟內的逗留時間至半個小時，上香後就準備離去。

不少善信樣祈求疫情早日終結，有善信表示在疫情下已兩年未有外出旅遊，而他已接種兩劑新冠疫苗，希望身體健康，不怕受感染，並希望疫情完結後能夠外遊；另有學生則希望盡快恢復面授課堂，表示現要上網課，不能與同學相聚，感到寂寞。

疫情 口罩 華人

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