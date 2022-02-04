汪明荃賀年節目揮毫寫「屌」？ 網：大家搞錯了

香港資深藝人汪明荃在節目中寫下似「屌」字的春聯，令網友譁然。（視頻截圖）

新年的時候，一家人圍坐觀看新春節目是不錯的活動，但無線電視年末倒數節目卻出現令人譁然一幕！一向愛好書法 的汪明荃（汪阿姐）在節目中即席揮毫，但寫上揮春的字跟某個常見的髒話單字「屌」太相似，不少網友都截圖放上網分享，「這個節目不是闔家歡的嗎？」，並笑指汪阿姐是否趁機表達不滿，「Ｘ得好呀！」。不過有聰明的網友就表示，大家搞錯了，該字是「虎」的異體字，其實「阿姐懂點東西」。

香港 01報導，無線日前播出迎新春節目「虎躍騰飛迎新歲」，其中一部分邀請了汪明荃即席揮毫，她首先寫了個「福」字，後來又在一張長型春聯上寫了「虎」字，惟字體與一般的「虎」字不同，驟眼看更跟髒話字非常相似，不少網友都被阿姐的「大膽舉動」嚇呆，「其實是不是一道符」、「有什麼性暗示？」，又指怎樣看都看不出是「虎」字。

不過有網友解答指，阿姐春聯上所寫的應是「乕」（讀音同「虎」），為「虎」字的其中一種書法—董其昌草書的「一筆虎」。這寫法先寫第一筆平撇或短橫，跟左側豎撇連寫，再寫一短橫，然後順時針轉兩圈，最後以一筆長豎直下。

據報導，有網友看完解答則表示，「長知識了」、「原來阿姐很懂東西」，但亦有人指現代人都看不懂這些古字，只會引人誤會。

此外，車公靈籤每年初二都惹起全港熱議，除了「解籤佬」，最多被引用的評說來自鄉議局主席。現任主席劉業強2016年起，連續七年為香港求籤，當年首次由父親劉皇發手上接過求籤重任，其時正值旺角騷亂之後，當年立法會換屆自決派晉身議會、時任特首梁振英宣布不角逐連任。

報導說，時隔六年，劉業強剛連任鄉議局界別立法會議席，他指香港過去不少政治鬥爭，很多議題在立法會被拉布，現時選舉制度完善後，期望議會多做實事。正值特首選舉年，而第五波疫情 似有愈演愈烈之勢，劉業強當天為港人求得第38號中籤，認為籤文著港人腳踏實地，方可逐步走出疫境，不要希望一步登天。

今年的籤文解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興吉，求財遂意。」是否有所警示？劉業強說「靈籤出來之後，除了可能有個指示，你怎樣理解籤文，將事情做好，都是各人悟性不同，對每個人諗法同影響都不同。」

劉業強說壬寅虎年，自己最大願望是世界和平、國泰民安，港人幸福、出入平安。