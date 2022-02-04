港新年閉門賽馬 投注額18.63億創新高

香港賽馬會3日在沙田馬場舉行農曆新年賽馬日賽事。今年賀歲賽首度以閉門形式舉行。 （中新社）

第五波疫情 持續，昨日在沙田馬場舉行的年度「農曆新年賽馬日」首次要以閉門形式舉行，連馬主都無法入內觀看賽事。賽馬會表示，昨日11場賽事順利舉行，包括在第4場舉行的主題賽事「賀年杯」，全日總投注額高達18.63億（港元，下同，約2.39億美元），創歷來同賽日新高，亦較去年的賀歲馬高出2000萬元。

香港01報導，賽馬會表示，在疫情下，今年賀歲賽首度以閉門形式舉行，只有職員、馬會幹事、持牌人士，以及為確保賽事進行而必須在場工作人士，才能進入馬場。昨日賽事馬主、傳媒及馬會會員都要「吃閉門羹」。

雖然馬迷無緣入場觀賽，不過賽事投注額卻創下歷來「農曆新年賽馬日」紀錄，昨日11場賽事總投注額高達18.63億元，較去年的18.43億再多2000萬元。

據報導，馬會主席陳南祿、馬會行政總裁應家柏、一眾練馬師及騎師，在首場賽事開跑前，透過電視及不同的賽馬直播節目和頻道，向市民拜年。

馬會表示，在嚴謹防疫措施下，昨日仍順利上演11場賽事，為逾100萬馬迷提供娛樂，首場賽事約中午12時半開跑，而主題賽事則是第四場「賀年杯」（第一班1400米），該場賽事有11匹馬角逐，最終由呂健威訓練、騎師巴度策騎的「超好日子」，在最後數步以頸位之先，力壓「加州 得迅」勝出。

另據明報報導，每年的賀歲賽馬日馬場均人頭湧湧，但是受新冠疫情影響，2020年賀歲馬首次以「半閉門」形式舉行，兩個馬場入場人數不足1萬，除馬會董事、職員、馬主、練馬師、騎師及傳媒外，只准預訂沙田馬場餐廳用膳的約8000人入場；去年進一步不予公眾入場，只有609人入場；今年則連馬主、會員及傳媒等亦不准入場。

報導說，馬會表示，所有須在場當值員工，均須於最少14天前完成接種兩劑疫苗，並在出席賽事日前通過聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測 及快速測試，入場前接受體溫檢查及在場內戴口罩，並掃描「安心出行」。