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迎虎年 海洋公園45隻企鵝、海馬寶寶出世　

香港新聞組／香港4日電
25隻初生企鵝寶寶趕在虎年前誕生。 （取材自海洋公園官網）
25隻初生企鵝寶寶趕在虎年前誕生。 （取材自海洋公園官網）

踏入虎年，海洋公園迎來喜訊。海洋公園表示，今年農曆新年前，有多達45隻小動物在園內出世，趕及於虎年伊始與香港市民拜年。新生小動物包括21隻巴布亞企鵝、3隻南跳岩企鵝和1隻國王企鵝，以及10隻黃海馬和10隻大腹海馬。

香港01報導，園方表示，新生企鵝寶寶正由企鵝爸爸媽媽悉心照顧，而部分企鵝寶寶將於幾周內換毛，長出成羽便可下水向訪客展示泳姿。雖然海洋公園因疫情暫停開放，市民可在該園社交網站專頁，一暏企鵝寶寶可愛身影。

園內亦迎接10隻新生黃海馬和10隻大腹海馬，日漸長大的海馬寶寶活力十足、元氣滿滿。作為海洋公園的創始標誌，這些充滿動感活力的海馬寶寶無疑是大自然為公園慶祝成立45周年所賜予的最佳禮物。

至於居住在園內「大熊貓之旅」和「四川奇珍館」的大熊貓和小熊貓，亦獲工作人員提供「開運賀年菜」。海洋公園表示，大熊貓安安和盈盈的賀年菜單相當豐富，包括開胃的雷竹筍作為頭盤，配以錦鯉造型的紫薯年糕，和「盈」春接福吉祥蘋果。至於樂樂則在以紅蘿蔔和沙葛製作而成的桃花樹下享用賀年美食，祝願大家新一年魅力過人、人緣暢旺。

小熊貓聰聰亦吃遍富意頭的賀年食品，除有由高纖餅乾和紅蘿蔔製成的賀年冰年糕，更有放滿新鮮蔬果火龍果、玉米筍、青蘋果、葡萄、冬筍及筊筍傳統全盒，新一年即有大豐收。

另據文匯報報導，海洋公園是香港本地獨特的主題公園，致力提供具有教育和保育性質的綜合娛樂體驗，自1977年1月開業至今，已接待旅客超過1.59億人。海洋公園誠邀市民在疫情緩和、公園重開時到訪，與各位「動物大使」見面。

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