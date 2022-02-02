香港22例源頭不明 第五波新高 醫管局憂年後大爆疫

2月1日是大年初一，香港大批市民冒著寒風細雨，到車公廟祈福。（中通社）

香港 政府衛生署衛生防護中心昨通報新增129例確診個案，另外初步確診約90例。當日新增個案中，本土個案達102例，其中源頭不明個案22例，創第五波疫情新高。

香港醫管局行政總裁高拔陞表示，Omicron及Delta變種病毒 同時夾擊香港，過去幾周每日新增近百例確診個案，不少是源頭不明個案，情況令人非常憂慮。高拔陞昨表示，Omicron新冠變種病毒傳播率異常高，預測春節後出現大型爆發的機會已達危險水平，海嘯式爆發隨時發生。

根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭個案遍佈港九新界，包括土瓜灣木廠街中南大廈、大圍美城苑暉城閣、經磡蕪湖街時盛大廈、屯門龍門居7座、西營盤第三街毓明閣1座等。按地區分析疫情，葵青區確診個案佔最多，有23宗；其次是九龍城區，有17宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日在黃大仙發現不少Delta個案，並有跡象向九龍東蔓延。

另據香港01報導，港府昨天表示，在沙田、屯門、大埔、馬鞍山等多區的污水檢測 呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。除大埔強制檢測外，民政事務總署、包括沙田民政事務處將會由今天起陸續向馬鞍山天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、欣安邨一帶的住戶派發快速測試套裝，供其自行檢測，以輔助識別感染者。至於馬鞍山及屯門等驗出污水呈陽性的地方，當局會向市民派發快速測試包。