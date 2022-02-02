我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

香港22例源頭不明 第五波新高 醫管局憂年後大爆疫

香港新聞組／香港2日電
2月1日是大年初一，香港大批市民冒著寒風細雨，到車公廟祈福。（中通社）
2月1日是大年初一，香港大批市民冒著寒風細雨，到車公廟祈福。（中通社）

香港政府衛生署衛生防護中心昨通報新增129例確診個案，另外初步確診約90例。當日新增個案中，本土個案達102例，其中源頭不明個案22例，創第五波疫情新高。

香港醫管局行政總裁高拔陞表示，Omicron及Delta變種病毒同時夾擊香港，過去幾周每日新增近百例確診個案，不少是源頭不明個案，情況令人非常憂慮。高拔陞昨表示，Omicron新冠變種病毒傳播率異常高，預測春節後出現大型爆發的機會已達危險水平，海嘯式爆發隨時發生。

根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭個案遍佈港九新界，包括土瓜灣木廠街中南大廈、大圍美城苑暉城閣、經磡蕪湖街時盛大廈、屯門龍門居7座、西營盤第三街毓明閣1座等。按地區分析疫情，葵青區確診個案佔最多，有23宗；其次是九龍城區，有17宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日在黃大仙發現不少Delta個案，並有跡象向九龍東蔓延。

另據香港01報導，港府昨天表示，在沙田、屯門、大埔、馬鞍山等多區的污水檢測呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。除大埔強制檢測外，民政事務總署、包括沙田民政事務處將會由今天起陸續向馬鞍山天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、欣安邨一帶的住戶派發快速測試套裝，供其自行檢測，以輔助識別感染者。至於馬鞍山及屯門等驗出污水呈陽性的地方，當局會向市民派發快速測試包。

香港 檢測 變種病毒

上一則

就業扯後腿 學者警告：疊加經濟下行壓力

下一則

四川磽磧「每條溝都有熊貓」 村民：互相尊重不須太親密

延伸閱讀

香港醫管局擔憂：農曆年後疫情海嘯式爆發隨時發生

香港醫管局擔憂：農曆年後疫情海嘯式爆發隨時發生
赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告
打開時光膠囊 香港西九龍很藝術 處處驚喜

打開時光膠囊 香港西九龍很藝術 處處驚喜
香港中環街市活化 古建築煥發新生命

香港中環街市活化 古建築煥發新生命

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47
香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

2022-01-27 20:09

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回