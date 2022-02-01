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赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

香港特派員李春／香港1日電
香港民政事務局局長徐英偉1月31日發表聲明指，已向特首提出請辭，計劃於當日離任。圖為資料圖片。（中通社）
香港民政事務局局長徐英偉1月31日發表聲明指，已向特首提出請辭，計劃於當日離任。圖為資料圖片。（中通社）

農曆虎年前夜除夕日，香港特首林鄭月娥出手懲罰1月初出席港區人大代表生日派對「洪門宴」的官員，接受民政事務局長徐英偉辭職，兩名官員受到口頭警告。

今年1月3日，香港區人大代表洪為民在灣仔灣景中心一間西班牙餐廳舉辦生日派對，出席者逾200人，其中有十多名香港立法會議員、十多名香港政府官員。這起宴飲在香港第五波疫情爆發中舉辦，一批官員議員被送往竹篙灣檢疫中心接受防疫隔離，事件曝光震動香港社會和引起持續反彈。

1月31日，香港政府宣布完成政府官員的紀律調查，三名官員要接受懲處，其中民政事務局長徐英偉請辭已獲准；發展局政治助理馮英倫，及創新辦副總監馮浩賢，接受上司的口頭警告。

香港特首林鄭月娥說，有15名官員獲邀參與這場宴會，逗留較長時間的分別是民政事務局長徐英偉和發展局政治政助理馮英倫。 其中徐英偉沒有使用「安心出行」應用程式，與在場人士傾談時沒有戴口罩，情節最為嚴重。違反防疫規定，令人失望，亦難免令政府尷尬，未有嚴守品格最高標準、以身作則。她於1月31日早上收到徐英偉辭職的書面通知，已接受他辭職，會向中央政府建議免除他的職務。

徐英偉是香港第一位由政治助理一直晉升至局長級的官員。林鄭月娥表示，徐英偉是一名勤奮和盡責的同事，不幸在生日宴事件中作出錯誤判斷，欠缺政治敏感度，徐英偉仍然年輕，祝福他好運，相信他已經用一種非常艱難的方式汲取教訓。

香港特林鄭月娥（圖）指徐英偉違反防疫規定，情節最為嚴重。（ 新華社）
香港特林鄭月娥（圖）指徐英偉違反防疫規定，情節最為嚴重。（ 新華社）

香港 林鄭月娥 防疫

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