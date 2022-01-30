港增11宗無源頭確診 醫生：Delta致較多重症 風險更大

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 連續7天錄得破百宗新冠確診個案，昨日新增的11宗源頭不明，Delta及Omicron變種病毒 在社區的傳播均繼續發酵。昨新增兩宗疑涉Delta的源頭不明個案，均涉九龍東，包括一名彩雲商場清潔工及一名住黃大仙新光中心男子，近日源頭不明的Delta個案累計6宗。

明報報導，另涉Delta的彩雲（一）邨長波樓疫情擴散到工作場所，兩名居民分別疑在柴灣哥連臣角火葬場及金鐘遠東金融中心食肆「香港地」傳染同事。衛生防護中心暫不掌握社區有多少條Delta傳播鏈，有醫生稱黃大仙人口老化，憂可致較多重症的Delta對居民帶來較大風險。

昨日新增源頭不明個案，當中兩宗懷疑感染Delta，包括61歲彩雲商場女清潔工，她住秀茂坪安達邨禮達樓。前日陽性個案中有一名70歲退休女子曾到訪彩雲商場，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，暫未找到兩宗個案的關聯，會要求曾到訪彩雲商場者強制檢測 ，「如果只是行出行入，不認識對方、因經過而感染，這種情況比較難追蹤」。

另一宗疑感染Delta的源頭不明個案涉及一名79歲老翁，他住黃大仙新光中心第2座，該大廈日前因污水檢測陽性而封區，老翁被驗出陽性。連同上述兩個案，近日最少有6宗未找到關聯的Delta個案。張竹君表示，不清楚社區有多少條Delta傳播鏈。

至於已找到關聯、屬倉鼠相關群組的彩雲（一）邨長波樓個案，疫情蔓延至其他區。柴灣哥連臣角火葬場一人染疫，懷疑受住長波樓的清潔工傳染；另金鐘遠東金融中心食肆香港地的水吧有兩人感染，該食肆有員工住長波樓。

昨日另有8宗懷疑感染Omicron的源頭不明個案，當中兩宗涉土瓜灣，患者分別住譚公道雲天大樓和永耀街23號。區內另有一宗未確認感染什麼變種病毒的源頭不明個案，患者住鳳儀街28號。