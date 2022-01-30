安以軒夫澳門德晉主席捲洗米華案被捕 受查拒合作

安以軒與老公為兒66舉辦4個月百日宴。圖／摘自臉書【作者：杜沛學 日期：2019/11/6 檔名：L33345876.JPG】

澳門 太陽城集團前主席周焯華（洗米華）去年11月被澳門司警拘捕，消息指，澳門司警昨天再拘捕兩人，包括德晉集團主席陳榮煉，他是福建省縣級晉江市的政協委員，其妻為台灣藝人安以軒的丈夫，涉案金額高達2.1億元人民幣（約3300萬美元）。

澳門司警今天早上在特別新聞發布會稱，整起案件是在2019年收到情資開啟調查，本月28日在新口岸區拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，但兩人在查問期間拒絕合作。澳門司警認為案件與去年11月案件（即洗米華案）為同一案件，當中，陳姓疑犯主要操控集團非法經營網上賭博，蔡姓疑犯則協助陳進行有關行為。行動中，司警檢獲約港幣410萬元（約52.6萬美元），兩人稍後將移送檢察院。澳門司警於去年11月27日已拘捕包括周焯華在內的11人。

香港 01報導，德晉集團2007年於澳門成立，為澳門博彩中介人，去年起規模超越太陽城，已成當地最大的博彩中介人。內地檢察院的起訴書中，多宗案件有涉及德晉集團。德晉集團於去年12月初曾發通告指，收到個別娛樂場通知將會與集團暫時停止合作關係，故將會遣散受影響場館的員工，最後受雇日將為該場館停運當天。

安以軒方面目前沒有回應，她的多個社交平台最後更新日期為1月13日。

根據內地起訴書，2020年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。起訴書列明，德晉與入股的被告約定分紅，又合謀於 設非境內法賭博網站，德晉提供網址和電投帳號，將菲律賓馬尼拉德晉廳賭博畫面，實時傳輸至內地。案件亦涉太陽城的賭廳帳戶，所涉的總金額高達2.1億元人民幣。此外，德晉及太陽城旗下的賭廳，亦涉2020年於浙江省杭州市及福建省廈門市的兩宗非法賭場案件，分別涉逾1億元及810萬元人民幣。