香港專家：疫情如海嘯 恐1至2萬長者染疫亡

香港葵湧邨映葵樓及夏葵樓29日解封。圖為葵湧邨居民繼續參加核酸檢測。（中新社）

香港 新冠肺炎疫情 持續升溫，香港疫苗 可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指出，Omicron變種病毒「勢不可擋」，確診人數將如海嘯般上漲。由於香港安老院舍80歲以上長者疫苗接種率僅一成多，未來一旦爆發感染，最嚴重的情況可能會有1萬至2萬名老年人染疫死亡。

香港29日再新增120例確診病例，在86宗本土個案中，11宗源頭不明個案跨越多區，另有70多宗初步確診。

短短一周內，香港湧現超過50宗不明感染源頭個案。劉宇隆昨天表示，香港疫情發展還沒到最糟的時候，Omicron病毒「勢不可擋」，確診數字遲早會直線上升。他指出，目前安老院舍疫苗接種率僅一成多。若情況持續，他推算，最終可能會有數千名長者因染疫死亡。最嚴重的情況下，更可能有多達一萬至二萬名長者死亡。因此他疾呼年長者，盡快接種疫苗。

大公報報導，爆疫重災區的葵涌邨，隨著逸葵樓圍封行動前日結束，映葵樓、夏葵樓昨日亦解封，居民急不及待外出返工或飲茶，但「邊解封，邊確診」的問題仍存在，衛生防護中心昨午公布，葵涌邨新增20宗確診，累計416宗。

有專家認為，葵涌邨應多圍封三日達清零才解封，以減低傳播風險。有居民對疫情感憂慮，情願再圍封多一會兒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信葵涌邨三幢大廈的傳播鏈已大致截斷，不會有大型爆發，圍封行動已經達到目的，但不排除稍後有確診個案，大家不要掉以輕心。

香港連續七天錄得逾百宗確診，張竹君表示，葵涌邨確診個案累計涉及210個單位，新增20宗個案。

據報導，解封後的夏葵樓、映葵樓，居民向職員出示陰性結果證明後便可離開大廈，並獲政府派發賀年禮包。有居民外出購物、買菜，有居民繼續排隊接受檢測。

另據明報報導，全港賣倉鼠的寵物店因有倉鼠驗出Delta，自18日起停業，漁護署昨晚宣布大部分售倉鼠的寵物店今起可復業。相關寵物店內的兔及龍貓等1134個樣本均確定為陰性。