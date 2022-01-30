清洗歷史？港大圍封六四標語 校友：洗不走記憶

港大校方繼上月移走國殤之柱後，漆有「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」20字六四標語的「太古橋」29日被校方以圍板圍封，工人又鋪上多塊黃黑色鐵板遮蓋在車路上的部分標語。（路透）

香港 言論自由日漸限縮，香港大學校內紀念六四 標語的太古橋上被校方設置圍板遮住標語。1989年有份寫下標語的前教協理事、時任太古堂宿生會主席張銳輝回應事件時表示，港大的做法是鬼祟清洗歷史，但「洗得去實物，洗不走記憶」。港大稱該處正「定期維修保養」。

香港大學校內太古橋路面，在當年北京六四事件發生後，港大學生在太古橋行人路鋪上黑布，寫上「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」20字輓聯。白色油漆字樣由之留橋上路面，過往每年六四前夕，港大學生都要重漆這一標語，以示紀念。

香港大學學生會媒體「學苑」說，港大校方昨天早上在校內的太古橋架置圍板，遮蓋橋上的六四標語。早上有工人在現場設置圍板，圍封被漆上六四標語的路面。

香港大學校方1月將校內的六四紀念雕塑 「國殤之柱」移走，這是第二項消除港大校內六四紀念標誌的行動。張銳輝說，港大32年來都沒有阻撓學生為標語補漆，這次港大的做法是鬼祟清洗歷史，形容「嗜血的豺狼不會改吃素」，批評校方是「披著學者外皮的鷹犬，繼續執行為政權清洗歷史的任務」。

港大太古堂宿生1989年6月4日晚上在太古橋鋪上黑布，以白油寫上「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」20字輓聯，油墨留在橋上至今。（Getty Images）

港大校務委員會本科生代表黃靖軒批評校方的做法，是多此一舉，有違港大作為言論自由標竿的角色，對此深感遺憾，促請校方不要自我審查。有港大學生說，過去亦曾參與重漆標語的活動，知道標語被圍封後，希望可拍照留念，校方的做法是要移除所有帶有政治意味的東西。

港大發言人回應說，香港大學在不同地點及設施適時作定期維修保養，用作美化校園，上址正進行此類工程。但校方並未交代日後會否清洗有關標語。

香港新聞組／香港30日電

另據明報報導，1989年6月4日晚上，時任港大太古堂宿生會主席張銳輝與一班宿生，在太古堂對開的橋上鋪上黑布，以白油寫上20字輓聯，油墨穿透墨跡意外留在橋上。1996年，港大校方一度抹去橋上字眼，遭學生強烈反對，學生不理警告重漆。1998年，時任港大校長鄭耀宗曾對學生重漆一事表示遺憾，但強調校方不會擦去標語，約20名學生就言論到校長室抗議。自此，港大學生每年六四前夕填補墨跡作為悼念活動之一。