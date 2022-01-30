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香港浸大禁用「武漢肺炎」祭紀律處分 學生編委會總辭

香港特派員李春／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港浸會大學學生會編委會的媒體，遭校方強烈譴責及禁用「武漢肺炎這樣的誣衊性語言」，校方取消學生會編委會使用校內設施權利，及對相關學生紀律處分。

浸會大學學生會第54編委會28日發出聲明，指過去一年受到不同程度的政治干預及審查，要求停止使用「武漢肺炎」字詞，28日被校方要求下架出版物，並撤銷官方電郵使用權等，已令內閣無法如常執行編採及出版等工作，服務空間愈見狹隘，宣布即日起總辭，對曾投票支持的會員致歉。

浸會大學29日說，在收到有關出版刊物內容的投訴，在徵詢法律意見後，認為可能涉及違法行為，因而與編委會商討，並促請回收所有涉及的出版刊物。校方就學生會編委會發表的聲明表示憤慨，考慮到編委會在事件中的責任與態度，即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利，同時對於有關學生的錯誤行為，將啟動紀律程序。

香港新聞組／香港30日電

明報報導，浸大學生會第54屆編委會內閣「楚鳴」前晚先後發聲明，稱去年校方曾就該會第二期記者招募電郵要求刪減內容，以及干預編委會就國安課程的報導，又要求該會將《浸報》54.1下架等。其後內閣再發聲明，稱浸大學生會署理會長陳詩穎企圖通過委任臨時編輯委員會。陳詩穎否認指控，稱按會章現任內閣未能即時離任，學生會僅討論過後續安排的可行性，當中包括成立臨委會，強調未成事。

香港 武漢 投票

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