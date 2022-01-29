我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

二三房不滿條款 霍英東家族爭產案大和解失敗

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

已故全國政協副主席霍英東2006年去世，留下大批遺產及3房妻妾共13位子女，家族間的爭產案「休戰」多日後，昨未能全面和解，二房及三房成員不同意所有協議條款。法官陸啟康稱失望，形容發展屬意料之外，將案件押後至2月7日續審。原告之一霍震宇表示「有少少遺憾」。

明報報導，霍家爭產案早於2012年達成大和解，長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜因南沙發展項目的回購權重啟訴訟。事隔多年在本月11日開審，與訟方花五天開案陳辭，準備傳證人階段時，霍麗娜一方首度申請押後以尋求其他解決方案，案件一直暫緩，各方每次開庭均稱磋商有進展。

據報導，昨甫開庭，原告霍麗娜一方稱長房及霍英東基金有限公司已達成和解協議，惟二房及三房未能同意所有條款。被告霍震寰一方亦表示無法達至全面和解是令人遺憾的決定。

報導稱，陸啟康聞言稱，既然案中關鍵人物已達協議，卻告知法庭因二房及三房的決定而令全案需繼續審訊，「我真的不明白」。二房及三房的代表大律師王則左表示，部分條款內容不單與本案相關，又牽涉很多未能披露的機密資料，二房三房成員未能完全同意協議條款。

報導指出，陸啟康多次表達失望，又稱法庭須考慮由哪一方支付這數天的訟費，惟明言不希望任何一方負上龐大的費用。

上一則

王岐山「大管家」董宏涉貪4.63億 被判死緩

下一則

港本土+111 社區至少90條傳播鏈 5天35宗無源案遍全港

延伸閱讀

香港特首選舉提名 2月20日開跑

香港特首選舉提名 2月20日開跑
佛洛伊德遭跪頸案 3警「見死不救」開審

佛洛伊德遭跪頸案 3警「見死不救」開審
曾擁6妻妾…遭背叛扛千萬負債 金鐘視帝：往後忠於1人

曾擁6妻妾…遭背叛扛千萬負債 金鐘視帝：往後忠於1人
郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

2022-01-22 07:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運