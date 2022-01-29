香港葵涌邨疫情蔓延校園 2中學15人確診

於將軍澳的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，有10人確診或初步確診，包括9名學生和1名職員。（中通社）

香港 昨日再有兩間中學出現爆發，分別為將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學和葵盛中華傳道會李賢堯紀念中學，合計15人確診，相信均與家住葵涌邨的學生有關。隨著疫情 急劇變化，考評局昨日宣布取消擬於3月底開考的中學文憑試（DSE）英文科口試，這已是爆疫以來連續第三屆取消。

文匯報報導，早前的疫情重災區葵涌邨逸葵樓新增1宗個案，現時累計確診263人，涉及133個住戶；芊葵樓新增一宗個案，預計或於今日解封的映葵樓及夏葵樓則沒有新增個案。截至昨日，葵涌邨累計共396宗確診及初確個案，涉及206個單位。

兩間出現新的傳播群組的中學，包括將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學，及葵盛中華傳道會李賢堯紀念中學。圓玄三中有10人確診，其中一人是家校聯絡員，同時負責校內訓導工作，其餘是學生。

該校早前有確診的學生住在葵涌邨夏葵樓，就讀5C班，昨日新增個案除了5C班，還有一年級學生和3B班學生，當中3B班有4人確診及1人初步確診，相關學生均須檢疫。除了最早確診的學生與部分同學有接觸外，中心亦懷疑該名兼任訓導的聯絡員會到各班訓示學生，或許是病毒傳播途徑之一，惟該名聯絡員不記得曾接觸過哪些確診學生。

中華傳道會李賢堯紀念中學有5名學生確診，分布在5年級及6年級3個班中，相信是有被感染的學生於潛伏期與其他班的學生往來，令病毒傳播。該間中學早前亦有家住逸葵樓的學生確診，被列為相關群組。出現確診個案班級的同學亦須隔離檢疫。