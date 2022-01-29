沒年味 黃昏吃年飯 香港3大節目全取消

香港示意圖。圖／shutterstock

春節大年迫近，香港 人年年春節出街三大節目，到昨天終於全告取消，這令很多香港人覺得「沒了年味」。但香港的商家向來會變通，想方設法春節生意都要喘上口氣，於是紛紛端出「黃昏年飯」新招，香港人終於有個過年節目。

說香港人過年三大節目，是年前至年三十夜逛年宵花市，買盆年花求財求富貴；除夕夜擠到黃大仙廟，去爭上跨年後的頭炷香；車公廟大年初二求籤，算定一年大運。在此之前，港府最早宣布因應疫情 ，取消維園和各區的年宵花市，往年的年宵市場今年變成社區疫情檢測中心。其後是黃大仙廟宣布，今年取消廟內上頭炷香的活動，改由道士網上祈福。

到了1月28日這天，華人廟宇委員會公布，2月2日年初二早上，由沙田鄉事委員會在沙田車公廟主持的求籤活動不開放予公眾參與，只限受邀人士、工作人員等參加，並提到早上7點舉行。年年春節車公廟這項求籤活動，實際上抽的是香港大運，不少港人迷信，這回不准擠到廟內現場觀看了。

而港人過春節到車公廟，除求籤活動，男女善信還要上香朝拜，然後轉動壇前的銅風車，祈求新一年轉出好運新機。今年廟內將實施單向人流管制，也會因應廟内人數隨時暫停善信進入，這令很多人大喊沒意思。

其實除過年三大活動，香港還有個家家戶戶都辦的重要活動，是吃年夜飯。這年夜飯又多數是在餐廳酒樓吃，往年一早就要訂位，今年港府禁止晚上6點以後堂食，年夜飯看似只能留在家做了。

但香港商家素來頭腦靈活，這兩天就有新詞面世，叫做「黃昏年飯」，意思是把年夜飯改到黃昏來吃了。仔細一看，這黃昏是下午3點多開動的黃昏，大家從下午3點吃到6點散席，不會被警察 進餐廳來抓人。

以連鎖酒樓富臨集團論，廣而告之抺去一個年字，說「黃昏夜飯」下午3點半開席，其乳猪賀年飯和其他生猛海鮮、特色小菜等等，不僅不漲價還安排不同款式的優惠。一向做鮑魚魚翅貴價菜的桃源酒家，也說黃昏年飯下午3點半開動，也是大幅減價，比如一客足四人用的「宮廷雞煲翅」，不用400港元（約51.3美元）就吃到。