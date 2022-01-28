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香港特首戰變短跑？ 2‧20開始提名 較預報略晚稍短

香港特派員李春／香港28日電
香港選管會27日發表2022年行政長官選舉指引。選管會主席馮驊表示，2022年行政長官選舉提名期定於2月20日開始，3月5日結束。（中通社）
香港選管會27日發表2022年行政長官選舉指引。選管會主席馮驊表示，2022年行政長官選舉提名期定於2月20日開始，3月5日結束。（中通社）

香港特首選舉的選舉活動指引發布，特首選舉提名期2月20日起展開，為期14天，較預報的略晚稍短。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，此次選舉提名期延遲，或因中央政府需要更多時間思考人選。

香港特首選舉將於3月27日舉行，港府去年10月曾表示，特首提名期定在2月15日開始，為期16天。香港選舉管理委員會昨公布，特首選舉提名期由2月20日至3月5日。比原本安排遲5日開始，亦縮短了2天。到目前為止，只有一名金融業人士冼國林聲稱要參選。

香港選管會總選舉事務主任黃文超稱，當局早前提出的提名期只是初步設想，最終要港府刊憲公布作實，目前的安排符合法例要求。

香港立法會前主席曾鈺成曾稱，押後提名期是北京的意思。

被問到為何今屆特首選舉的提名期較上屆遲開始，選管會主席馮驊表示，提名期是由總選舉事務主任決定，而按照行政長官條例，提名期不可少於14日，而截止日期亦要早於投票日期前21日，現時的提名期是完全符合法例要求。

今次香港特首選舉活動指引，除公布提名期，還因應全國人大常委會對香港選舉制度的改變決定，作出多項修訂，並根據國安委的審查意見作決定。

選舉活動指引還說，候選人須取得至少188名選委提名，並在5個界別中每個界別至少15名選委提名。選舉當日將由選委會經一人一票及不記名方式投票選出特首。

近日香港政圈不斷有人放風，說北京希望一人無競爭出選。選舉活動指引稱，如果只有一名候選人，選委亦要投票是否支持，候選人須獲超過750張有效選票才能當選。

馮驊說，特首選舉會繼續使用電子選民登記冊，核對選委身分，點票則會以人工進行，提醒境外選委要預留21天檢疫期到香港投票。

香港新聞組／香港28日電

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，今次選舉提名期延遲，或因中央政府需要更多時間思考下任特首人選。他又相信，中央想縮短選舉時間，以免影響當選人的愛國者威望，有助建立更高管治威信。

據報導，身兼選委的立法會議員梁美芬認為，提名期只是延遲幾天開始，選委早已知道提名期大概時間，延期對他們決定提名什麼人參選的影響不大。

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