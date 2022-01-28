香港催9成接種 疫苗通行證涵蓋所有室內範圍

香港將於2月24日推行「疫苗通行證」，擴大599F表列處所範圍至「室內能夠使用的都要做」。圖為民眾排隊接種疫苗。（歐新社資料照片）

香港 昨增164宗新冠確診，再創疫情新高。特首林鄭月娥 昨宣布延長現有社交距離措施兩周至2月17日，並將疫苗 接種首針比率目標定為90%，稱是港府的「路線圖」，會以此為基礎調整其他措施，形容提升疫苗接種率是「出路」。她呼籲市民農曆新年期間留家，減少跨家庭聚會。

明報報導，林鄭月娥亦宣布2月24日推行「疫苗通行證」（前稱疫苗氣泡），擴大599F表列處所範圍至「室內能夠使用的都要做」，推出結合針卡的「安心出行」，並要求新入住院舍者須至少打一針，同時延長學校停止面授課堂至2月21日。她否認強迫市民打針，只是減少拒針者選擇，「你在這樣的疫情下仍不打針，就要接受後果」。

據報導，林鄭又表示，內地和新加坡接種率可達九成，故香港亦要有一個更高的目標。她稱現時每日接種約4萬劑疫苗，可應付每日6萬劑。香港接種第一針比率現為78.6%。林鄭表示日後若要求打第二及第三針才可進入表列處所，均會預留足夠時間讓市民打針。

報導稱，「安心出行」昨推出更新版本，可結合打針紀錄或豁免打針證明。林鄭表示，做法與實名制沒直接關係，但日後追蹤時會有幫助。

報導指出，現時滿80歲群組接種第一針比率僅30%，70至79歲群組為59%，其中院舍院友僅26%已接種。林鄭月娥表示，長者一旦感染，病情更嚴重，留院時間更長，亦難保能夠醫治，需擴大為院舍長者接種疫苗，宣布將規定新入住院舍長者必先接種疫苗，但強調會預留足夠接種時間，具體日期仍在計算中。學生方面，港府宣布延長全港學校暫停面授課堂至2月21日。

報導說，食肆禁堂食再延長，情人節及元宵節都不會有晚市，餐飲聯業協會會長黃家和說，估計再延長禁晚市堂食業界損失超過80億元。他預料晚市堂食或需待3月才較全面放寬，擔心或出現結業潮。對於港府將推「疫苗通行證」，黃認為有助食肆員工更易執行防疫措施，「一看就知有否打針，餐廳員工容易檢查，壓力也減少」。