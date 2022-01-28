抵港檢疫減至14+7 自我監察期可外出

香港示意圖。圖／shutterstock

港府昨公布延長英、美等8個國家的航班「熔斷機制」至下月18日，所有當地客機及曾逗留當地逾2小時者繼續禁止抵港；2月5日起，從所有海外地區抵港的香港 居民的酒店檢疫期則縮短，由21天減至14天，其後7天自我監察可外出，當中抵港第16及19天強制接受檢測 。

香港01報導，最新的科學數據顯示，Omicron變異病毒株的傳播速度雖然較快，但潛伏期卻較短。衞生防護中心早前已按專家建議，調整本土感染個案密切接觸者的檢疫期至14天。

另據明報報導，特首林鄭月娥強調，縮短檢疫期純粹是科學決定，非受到任何外間壓力。她表示，明白商界不滿仍須檢疫14天，冀可減至7天，甚至免檢疫，對此她說港府必須重申，現時香港未有條件與病毒共存。

報導稱，外資金融機構過去一年努力遊說港府放寬出入境措施無果，據英國金融時報引述消息報道，美國銀行已開始審視香港業務，以確認哪些員工可遷往新加坡 ，報道引述與該行關係密切者表示，相關措施暫屬應變計畫，在疫情限制措施持續下，「可以是長期決定，也可以是臨時計畫」。

報導說，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，將入境檢疫期減至14日，可能走漏1%個案，但現時香港社區傳播鏈愈來愈多，故即使走漏輸入個案相信影響不會很大。

另外，報導引述食衛局長陳肇始接受彭博訪問時表示，如竹篙灣檢疫中心飽和，家居檢疫是其中一個選項，但須作風險評估，以決定哪些人可居家檢疫。林鄭亦表示，當局將研究增加檢疫設施，目前已接觸兩間酒店，冀可轉檢疫用途，惟承認該兩間酒店房間數目皆不逾千。