中聯辦主任駱惠寧：香港2場選舉後 氣象一新

駱惠寧26日發表題為《讓歷史之光照亮香港未來》的2022年新春致辭。（中新社）

香港 新聞組／香港27日電

香港中聯辦主任駱惠寧26日表示，隨著港區國安法 實施，選舉制度修改完善，兩場重要選舉成功舉行，「愛國者治港」原則得到落實，「香港氣象一新」。

央視新聞報導，駱惠寧發表以「讓歷史之光照亮香港未來」為主題的新春賀辭。

駱惠寧稱，過去一年，是香港開啟「一國兩制」新局面的一年。「一個由亂到治、開啟新局的香港告訴我們，一切反中亂港勢力妄想搞亂香港的圖謀永遠不會得逞。」

駱惠寧指出，香港的發展面臨挑戰，不進則退。但也要看到，香港獨有的優勢仍在，競爭的實力仍強，在新冠疫情 衝擊下仍然實現了恢復性增長，全球競爭力排名依然靠前。

他又說，「更重要的是，世界的機遇在中國，香港的機遇在內地。只要把『發揮自身所長、對接國家所需』這篇大文章做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當，在建設現代化強國的新征程上有更大作為。」

另據香港電台報導，香港財政司司長陳茂波昨在網誌發表新春感言，指香港現正處於發展路上的新關鍵時期，應更積極全面融入國家發展大局，服務國家所需，令新一頁的香港故事更精采。

陳茂波說，香港回歸25年，走過非凡歷程，過去幾年發展遇到波折，在中央堅實支持下，香港「一國兩制」的實踐重回正軌。他說，昨天參加了中聯辦在線新春活動，又引用中聯辦主任駱惠寧致辭提到「世界的機遇在中國，香港的機遇在內地」，中央更重視香港的特殊優勢和獨特作用，在國家一系列發展戰略規畫中香港都有角色，香港融入國家發展大局的「接口」在不斷增多。

他說，對接國家所需這篇章裡，要講好國家發展的故事、講好「香港故事」，必須有更大擔當、更好作為，在建設現代化強國的新征程上，為國家發揮更積極的貢獻，在中華民族偉大復興的中國夢裡，「唱著香港夢」。