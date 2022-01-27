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對抗美英以香港作為情蒐基地 港擬修反間諜法

香港特派員李春／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港保安局長鄧炳強指，近年西方國家情報部門視中國為主要威脅，積極羅致間諜人員，他提出要以完善為名修立反間諜法例。

鄧炳強昨在立法會回應質詢，被問到如何應對大量外國間諜在香港活動時稱，有西方國家以香港作為收集情報基地，甚至在港推動顏色革命，企圖危害中國國家安全。他點了美國中央情報局和英國軍情六處的名。

他說，香港現在主要依靠港區國安法相關條文及官方機密條例執法，但官方機密條例立法年代久遠，只針對接近禁地或製作機密資料等行為，未能涵蓋現時間諜行為的風險。香港政府在基本法第23條國安立法時，會一併完善官方機密條例，加強反間諜能力。

鄧炳強又稱，香港政府一直依法打擊在香港危害國家安全活動，包括間諜活動，尤其是從事間諜活動的人及其幕後代理人。這些間諜是「國家級對手」，外國間諜活動與本土恐怖主義有必然關係，一般會為本土恐怖分子提供製作炸彈等技術，或者提供保護傘，聲稱可協助對方前往外國，甚至安排讀書等，因此必須嚴厲打擊。

他透露，希望今屆港府完結前展開諮詢，並爭取在今年下半年提交草案予立法會審議。香港執法部門會同國安公署等機構合作，各部門亦有責任保管官方機密，亦會加強公眾相關教育

間諜 香港 教育

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