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香港堅持清零 調查：逾4成去年賺比前年少

香港新聞組／香港27日電
港府7日起禁止晚市堂食，有從事餐飲業的夫婦劏房戶同減薪及放無薪假，收入大跌九成。（中通社）
港府7日起禁止晚市堂食，有從事餐飲業的夫婦劏房戶同減薪及放無薪假，收入大跌九成。（中通社）

民間組織「基層願景」昨公布「基層公民生活狀況調查」結果，指港府堅持「動態清零」讓基層收入大受影響。調查發現，近40%受訪者表示收入減少；80%受訪者指過去兩年生活變得更差或非常差，建議港府短期設失業援助金及按子女人數向家庭發放現金津貼，長遠應提高最低工資。

明報報導，港府再度收緊各項防疫措施，7日起禁止晚市堂食，有從事餐飲業的夫婦劏房戶同減薪及放無薪假，收入大跌九成。「基層願景」調查指出，港府防疫政策令市民手停口停，42.2%受訪市民去年家庭收入較前年減少，當中14.4%收入減少逾1萬元（港幣，下同，約1283美元）。有學者認為，港府堅持清零的同時應改善收入保障，避免將抗疫成本轉嫁市民。

油尖旺劏房戶Amy與丈夫均從事飲食業，Amy以往每周可返足五天 ，但禁晚市堂食後只剩一天有工開，500元日薪亦被減至300元，個人收入由1萬多大跌九成至僅1200元，而丈夫本月起亦需放4至5日無薪假，其整體家庭收入減少三分之一至1.6萬。

Amy說，現時仍能應付7000多元劏房月租，但停課令兩個子女留家時間大增，「一日要煮足三餐」，每月食物開支需花多近1倍至6000元，擔心長遠無法應付。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初認為，港府若繼續採取清零政策，市民工作機會及收入將持續受禁足及禁堂食等措施影響，當局有責任提供完善收入保障，包括發放為期6個月、金額不低於工資中位數一半，即最少9200元的失業援助金，以減低防疫政策對民生的負面影響。

此外，港府日前公布，營運近5年的美食車計畫將於今年6月結束。商務及經濟發展局局長邱騰華26日指，去年美食車總收入為396萬元，比2020年的115萬元增加逾2倍。

不過在13個場地中，有8個收入均為零，包括香港科學館、黃大仙廣場等。另外，去年只得7架美食車有營運，收入最高的一架去年收入達151萬元，惟收入最低的僅得5萬元。

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