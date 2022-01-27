香港連4天確診破百 11處小型爆發 專家：疫情未到頂

春節即將來臨，香港連續四天新冠肺炎個案破百宗，民眾仍上街採買年貨及春聯。（歐新社）

香港 連續4天新冠肺炎個案破百宗，連續7天出現源頭不明個案，昨日再達大半年新高，單日有7宗，一周累計27宗，全港至少11處出現小型爆發。港府專家顧問袁國勇相信疫情 仍處於升浪，尚未到頂，呼籲過年要戴好口罩。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難以估計社區仍有多少傳播鏈，每名患者在傳染期均曾「周街行過」，可能身處同一空間或擦身而過而傳播。

據報導，香港昨增107宗陽性個案，當中100宗屬本土感染，包括7宗源頭不明，全部疑屬Omicron變種病毒 。其中兩名感染源頭不明患者來自鄰近葵涌邨的大窩口邨，包括住富強樓的72歲退休婦，她曾去大窩口邨街市等；另一住富逸樓的37歲女子則在國泰城負責安檢。

據報導，其餘源頭不明個案包括住馬鞍山烏溪沙村四巷的40歲男子、住土瓜灣立基大廈並在太古城任職保安的32歲男子。另一名26歲男子住荃灣昌寧大廈，任職香港藝能協會職業治療師，在東涌及禾輋工作，曾到悅來坊。

報導稱，另一源頭不明的67歲女清潔工任職碧瑤清潔服務公司，在機場中場客運大樓工作，主要負責清潔地下洗手間，她住青衣宏福花園2座，仍有待調查其感染是與輸入個案抑或社區相關。餘下一名47歲男子住何文田勝利道1號，旁邊是近期爆疫的勝利道5號地盤。

報導指出，同時，至少11處出現小型爆發，其中4處涉荃灣。悅來坊AEON增至5名職員染疫，牽涉文職、賣魚、美食閣廚房、賣乾貨及保安，其中兩人住葵涌邨逸葵樓。環宇海灣保安群組最先也是一名住逸葵樓的保安染疫，累計5名保安中招。象山邨地盤累計6宗個案，包括5名工作人員及一名家人，其中一名家人就讀李鄭屋官立小學，與早前油麻地香港海景絲麗酒店傳播引發的群組有關。萬寧葵涌貨倉亦再添一宗個案，累計4宗。

報導說，近期爆疫的黃大仙，分別有屋邨、屋苑及商場疑有爆發。至於早前有居民染疫的東涌藍天海岸，當局最新調查發現有一個圓形露天地方，每日都有30多人踢球玩耍，至昨日最少有5人曾到該處後染疫，可能屬相關個案。