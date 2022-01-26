我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

香港機場去年客運量年減84% 貨運量超越疫情前

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港機場管理局25日公布，受新冠疫情和入境限制影響，去年香港國際機場客運量為140萬人次，年減84.7%；貨運量則年增12.5%達500萬公噸，甚至超過2019年的480萬公噸，尤其去年11月貨運量創單月歷史新高。

明報報導，新冠疫情未止，各地持續封關下，機場流量主要由貨運帶動。香港機場管理局昨日公布，機場去年全年貨運量按年上升12.5%，超越疫情前；年內貨機起降量更創歷史新高，按年增加19.8%至8萬2935架次。

不過，全球多地維持封關措施下，訪港旅客幾乎絕跡，去年機場客運量仍遠低於疫情前水平，期內客運量及飛機起降量分別為140萬人次和14萬4815架次，比2020年880萬人次及約16萬架次，按年均下跌84.7%及9.9%。

去年12月單月計算，機場客運量和飛機起降量為15.4萬人次及1萬4515架次，較2020年同期錄9萬人次和約1.27萬架次，分別升70%及14.7%；主要由於內地出發經香港機場轉機的旅客量錄得明顯升幅。受轉口貨運量按年增加18%帶動下，12月貨運量亦按年升8.6%至47.7萬公噸，並較2019年同期的44.3萬公噸增加7.7%。

機場 疫情 香港

上一則

曾寫奇書「平安經」 吉林前廳長霍雲成涉賄判11年

下一則

比香港更誇張…深圳買房難 6代人不吃喝才夠

延伸閱讀

冬奧人員 15例複檢陽性

冬奧人員 15例複檢陽性
百年來第二次 香港黃大仙再度取消除夕上頭炷香

百年來第二次 香港黃大仙再度取消除夕上頭炷香
香港專家警告：若「與病毒共存」 醫療系統必崩潰

香港專家警告：若「與病毒共存」 醫療系統必崩潰
香港再增確診逾百 黃大仙汙水檢測現病毒

香港再增確診逾百 黃大仙汙水檢測現病毒

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時