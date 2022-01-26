香港機場去年客運量年減84% 貨運量超越疫情前

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港機場 管理局25日公布，受新冠疫情 和入境限制影響，去年香港國際機場客運量為140萬人次，年減84.7%；貨運量則年增12.5%達500萬公噸，甚至超過2019年的480萬公噸，尤其去年11月貨運量創單月歷史新高。

明報報導，新冠疫情未止，各地持續封關下，機場流量主要由貨運帶動。香港機場管理局昨日公布，機場去年全年貨運量按年上升12.5%，超越疫情前；年內貨機起降量更創歷史新高，按年增加19.8%至8萬2935架次。

不過，全球多地維持封關措施下，訪港旅客幾乎絕跡，去年機場客運量仍遠低於疫情前水平，期內客運量及飛機起降量分別為140萬人次和14萬4815架次，比2020年880萬人次及約16萬架次，按年均下跌84.7%及9.9%。

去年12月單月計算，機場客運量和飛機起降量為15.4萬人次及1萬4515架次，較2020年同期錄9萬人次和約1.27萬架次，分別升70%及14.7%；主要由於內地出發經香港機場轉機的旅客量錄得明顯升幅。受轉口貨運量按年增加18%帶動下，12月貨運量亦按年升8.6%至47.7萬公噸，並較2019年同期的44.3萬公噸增加7.7%。