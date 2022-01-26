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香港6宗無源遍港九新界 特首或向中央求援

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港第五波新冠肺炎疫情快而猛烈，昨日6宗個案源頭不明，為本波疫情以來新高，遍布全港九新界，除了「重災區」葵涌和黃大仙外，還包括元朗、筲箕灣及大埔，顯示香港各區已潛伏隱形傳播鏈。港府又在大埔林村至坪朗花園一帶的汙水樣本中檢測到新冠病毒，將在該區增設檢測點揪出隱形患者。

文匯報報導，特首林鄭月娥昨日強調，香港疫情嚴峻源於兩種新冠變種病毒及三個疫情源頭夾擊，港府必須採取果斷、嚴厲的措施截斷傳播鏈，必要時將向中央政府求援抗疫。

黃大仙區接連出現源頭不明個案，黃大仙上邨達善樓有一名75歲住戶確診，懷疑感染Delta變種病毒，而黃大仙豪苑、鳳凰新邨新型像髮型屋群組患者也帶有Delta變種病毒，衞生署懷疑當區有一條Delta隱形傳播鏈。

同時，新界東及新界西亦開始湧現確診個案。大埔林錦公路較寮下至坪朗花園一帶，有汙水樣本驗出新冠病毒。一名住大埔白石角雲匯一座的40歲男子證實確診，他在何文田恒生銀行上班，暫列源頭不明。一名黃金海岸遊艇會62歲男司機染疫，遊艇會早前有廚師確診，兩人不相識，但可能共用同一洗手間和更衣室而受到感染。

林鄭昨日在行政會議前會見傳媒時表示，香港過去三周接連備受三個感染源頭夾擊，第一是機組人員引發的「望月樓」群組和「跳舞」群組，但到昨日為止，這個源頭已受控；第二是一位正在檢疫酒店接受檢疫的抵港者疑受感染，然後回到社區引發一場非常大規模的爆發，涉及葵涌邨群組。第三，專家認為應該是由輸入的倉鼠引起的Delta變種病毒株群組，使香港的Omicron及Delta變種病毒株群組持續擴散，情況令人擔心。

她特別提及Delta疫情，指黃大仙豪苑早前出現垂直傳播Delta，調查發現其中一名養有倉鼠男子可能是傳播源頭。該男子沒響應港府呼籲交出倉鼠，而他本人早在15日出現病徵，但即使向私家診所求醫，也一直沒接受檢測，直到港府在豪苑汙水樣本中驗出病毒，要求全幢居民強檢。

變種病毒 疫情 香港

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