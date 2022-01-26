我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

港餐飲業生意降4成 3月恐現倒閉潮 1-2月或虧10億美元

香港新聞組／香港26日電
香港餐飲聯業協會會長黃家和25日表示，自實施新措施後，餐飲業1月生意已下降四成，預估今年3至就會出現倒閉潮。（中通社）
香港餐飲聯業協會會長黃家和25日表示，自實施新措施後，餐飲業1月生意已下降四成，預估今年3至就會出現倒閉潮。（中通社）

香港餐飲聯業協會會長黃家和25日表示，自實施新措施後，餐飲業1月生意已下降四成，尤其飯店晚上服務全部取消，小型餐飲業的日間內用時段較以往冷清，即使推出外賣生意，也都不足以彌補損失，他預估食肆的整體生意損失，在1至2月合共達到80億元（港幣，下同，約10.2億美元），預料3月淡季開始出現倒閉潮，一個月內或有500間以上餐廳結業都不足為奇。

綜合文匯報、香港經濟日報報導，香港第五波疫情嚴峻，港府月初禁止晚市堂食等防疫措施，令餐飲業備受打擊。黃家和25日出席一個電台節目表示，自新措施推出後，餐飲業至少損失4成生意額，即約40億元（約5.1億美元），茶餐廳等小型食肆的日間堂食時段都較以往清靜，外賣生意亦不足以彌補食肆損失，對年初四（2月4日）放寬社交距離措施感悲觀。

黃家和指出，業界已效法去年推出盆菜生意救亡，形容盆菜整體銷情不俗，但收入與酒席相差太遠。他續說，港府推出第5輪防疫抗疫基金下，一般食肆都能夠應付租金，暫未出現食肆結業潮，但因為年底及農曆年消費旺季沒有太多生意，預料今年3至4月淡季時結業潮才會出現，建議港府在疫情穩定時，將晚市營業時間延長至8時，他認為這樣有助食肆挽回2成生意，港府亦不必動用大量資源，為業界提供協助。

他表示，農曆新年一向是飲食業的關鍵時期，港府推出的第五輪防疫抗疫基金，對飲食業的支援不夠，相信年初四應無法放寬社交距離措施，飲食業只能繼續「望天打卦」，呼籲港府在新一份財政預算案推出新一輪保就業計畫。早前餐飲業的失業率一度回落至5.9%的水平，惟按現時情況他預計1月行業的失業率將回升約3%，整體介乎8至9%的水平，食肆的整體生意損失，在1至2月合共達到80億元（約10.2億美元）。

香港 防疫 社交距離

上一則

比香港更誇張…深圳買房難 6代人不吃喝才夠

下一則

港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

延伸閱讀

賴清德出訪宏都拉斯 專機防疫嚴格定期大清消

賴清德出訪宏都拉斯 專機防疫嚴格定期大清消
瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題

瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題
比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

維州K-12防疫臨時指南：每周須上5天實體課

維州K-12防疫臨時指南：每周須上5天實體課

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時