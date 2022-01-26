港餐飲業生意降4成 3月恐現倒閉潮 1-2月或虧10億美元

香港餐飲聯業協會會長黃家和25日表示，自實施新措施後，餐飲業1月生意已下降四成，預估今年3至就會出現倒閉潮。（中通社）

香港 餐飲聯業協會會長黃家和25日表示，自實施新措施後，餐飲業1月生意已下降四成，尤其飯店晚上服務全部取消，小型餐飲業的日間內用時段較以往冷清，即使推出外賣生意，也都不足以彌補損失，他預估食肆的整體生意損失，在1至2月合共達到80億元（港幣，下同，約10.2億美元），預料3月淡季開始出現倒閉潮，一個月內或有500間以上餐廳結業都不足為奇。

綜合文匯報、香港經濟日報報導，香港第五波疫情嚴峻，港府月初禁止晚市堂食等防疫 措施，令餐飲業備受打擊。黃家和25日出席一個電台節目表示，自新措施推出後，餐飲業至少損失4成生意額，即約40億元（約5.1億美元），茶餐廳等小型食肆的日間堂食時段都較以往清靜，外賣生意亦不足以彌補食肆損失，對年初四（2月4日）放寬社交距離 措施感悲觀。

黃家和指出，業界已效法去年推出盆菜生意救亡，形容盆菜整體銷情不俗，但收入與酒席相差太遠。他續說，港府推出第5輪防疫抗疫基金下，一般食肆都能夠應付租金，暫未出現食肆結業潮，但因為年底及農曆年消費旺季沒有太多生意，預料今年3至4月淡季時結業潮才會出現，建議港府在疫情穩定時，將晚市營業時間延長至8時，他認為這樣有助食肆挽回2成生意，港府亦不必動用大量資源，為業界提供協助。

他表示，農曆新年一向是飲食業的關鍵時期，港府推出的第五輪防疫抗疫基金，對飲食業的支援不夠，相信年初四應無法放寬社交距離措施，飲食業只能繼續「望天打卦」，呼籲港府在新一份財政預算案推出新一輪保就業計畫。早前餐飲業的失業率一度回落至5.9%的水平，惟按現時情況他預計1月行業的失業率將回升約3%，整體介乎8至9%的水平，食肆的整體生意損失，在1至2月合共達到80億元（約10.2億美元）。