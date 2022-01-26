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香港本土+93 葵涌邨萬人禁足 逾半確診者未打針

香港新聞組／香港26日電
香港第五波疫情大爆發，葵涌邨成重災區，葵涌邨夏葵樓25日起圍封強檢5天。圖為穿防護服的警務人員在大廈門口維持秩序。（中通社）
香港第五波疫情大爆發，葵涌邨成重災區，葵涌邨夏葵樓25日起圍封強檢5天。圖為穿防護服的警務人員在大廈門口維持秩序。（中通社）

葵涌邨疫情大爆發持續近一周仍未見「拐點」，全邨累計至少錄得276宗確診或初確個案，日增33宗；其中逸葵樓的疫情爆未停，累積有184宗確診及初確個案，其次是映葵樓有63宗，夏葵樓疫情也逐步升級，激增至13宗。港府昨日宣布夏葵樓即日起「封樓」禁足5天，原訂今日解封的逸葵樓「加監」兩天，28日解封。

三疫廈被封樓禁足，總計有近萬人在春節將至之際被迫「坐疫監」，且因禁足措施混亂，居民怨上加怨。

文匯報報導，該邨爆疫有因，據統計該邨確診者的疫苗接種率不足，56%患者未打針，接種一劑或以上疫苗，占比不足四成半，近38%患者打齊兩針，僅6名患者接種第三針，未接種疫苗者許多是60歲以上長者。有專家引用外國臨床數據指，接種三針後，能減低八、九成入院及重症個案，呼籲市民踴躍接種疫苗。

香港昨日新增124宗新冠肺炎確診個案，是連續第三天新增個案破百，其中93宗屬本土感染，包括6宗源頭不明個案。另有逾70宗初步陽性個案。

葵涌全邨16座樓宇中12座已成為「疫廈」，在該邨範圍內的紀律部隊宿舍葵馥苑安葵閣也失守，一名29歲女子確診，暫時列作源頭不明。

香港荃灣花園榮華閣兩個5號單位先後出現新冠肺炎確診病例，懷疑出現垂直傳播。衛生署...
香港荃灣花園榮華閣兩個5號單位先後出現新冠肺炎確診病例，懷疑出現垂直傳播。衛生署25日要求5號單位及部分高層住戶撤離，前往檢疫中心隔離檢疫。（中新社）

特首林鄭月娥昨表示，葵涌邨感染數字出現海嘯式增長，由20日的9宗確診及初步確診，增至全邨逾200宗，遍布12棟大廈。她表示，明白受影響居民會對圍封決定感到焦慮、不開心，但希望大家諒解，港府要採取果斷、嚴厲的措施才能截斷其傳播鏈。對有建議將整個葵涌邨實行禁足，林鄭月娥認為在科學上可能更穩妥，但要顧及對居民影響，以及港府能力有限，所以暫時無需要封邨。

有逸葵樓居民對港府有關措施表示理解，但擔心在樓內清潔消毒不足，不同住戶頻繁落樓檢測，反而會呈困獸鬥局面，增加感染機會。居民希望可改為上門檢測及對大廈作大範圍消毒，「否則延長再多日也沒用。」

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