港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

香港黃大仙祠百年來二度取消公眾「上頭炷香」活動。圖為去年黃大仙祠封園後，有善信在封園後於門外參拜。（中通社資料照片）

新冠病毒爆發以來，至今已有兩年時間，西方國家疫情 未能受控，已經準備與病毒「共存」。反觀香港 維持「清零」政策，但無奈爆發第五波疫情，防疫措施放寬遙遙無期。近日已有外媒報導，不少企業正計畫把員工轉移至香港以外。此外，香港黃大仙祠春節上頭炷香，百年來第二次取消。

香港01報導，皇家加勒比郵輪 因香港嚴厲的防疫措施，計畫棄港，把在港郵輪調往新加坡，意味去年10月起該公司推出的「公海遊」或會暫停，香港旅遊業雪上加霜。

皇家加勒比國際郵輪職員表示，公司代表指未有正面回應，僅指有最新消息會發布公告。現時根據郵輪公司網站，本地遊的行程仍然能夠預約，最遲出發日子為3月17日。而記者查詢下月4日後的本地遊行程，並詢問公司會否撤出香港，令本地遊行程取消，職員僅回應指，現時「本地遊」行程未有改變，視乎政府的防疫措施而調整， 並指經電話預約行程將享額外折扣。

去年7月香港復辦「公海遊」，但在防疫政策之下郵輪業經營活動屢受挫折。去年10月，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有一名船員確診，有關航程取消，「公海遊」暫停21天；到了今年1月初，又因有9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衛生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，1月9日、12日、14日和17日在港出發海上遊航程取消。

此外，著名廟宇黃大仙祠宣布，因應疫情，原定年廿九晚的頭炷香，再一次不予向公眾人士開放，改為子夜鐘鼓齊鳴，由道長主持為全港市民祈福。祈福儀式將會透過嗇色園臉書專頁及YouTube頻道網上直播。這是黃大仙建祠百年來，第二次不開放上頭炷香。去年疫情瘋狂，黃大仙祠決定封園，年三十晚上頭炷香活動亦宣布首度取消。