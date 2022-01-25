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外資駐港逾9000企業創新高 「國安法未掀撤資」

香港新聞組╱香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

全球疫情肆虐，香港收緊入境限制，加上政治環境改變，或影響外資留港經商意欲。香港投資推廣署署長傅仲森昨表示，目前未有明顯證據反映港區國安法致外資撤離，反而外國企業駐港數去年更創新高；同時疫情令租金下降，企業投資成本反而減輕。

香港01報導，根據港府統計處早前公布，截至去年6月1日，以香港作為地區總部的美國企業，數量年跌近10%至254間，創18年新低。在港日資企業亦同樣下跌，微跌7%至210間。不過，投資推廣署昨日公布，去年團隊完成370個投資項目，來自全球42個經濟體，年增37個，為香港創造逾3000個職位。外國投資者去年更創新高，外資企業駐港地區總部及辦事處的數目合共為9049個，其中150個在香港設為地區總部。

傅仲森表示，留意到有企業正削減香港業務，但未聽聞將大規模關閉及撤離香港。他認為，導致外資公司數目變化的原因複雜，例如疫情帶來的經濟挑戰、或去年全球併購活動頻繁，部分企業被收購因而更改註冊地。但他指，目前未有明顯證據反映港區國安法是外資撤離的原因。此外，金管局數據亦顯示未有資本外流；亦有數據指出，香港吸納外商直接投資的排名為全球第三。

傅仲森續指，在目前錯綜複雜的環境下，仍顯示環球對投資香港抱興趣。當中最多投資項目來自內地、美國及英國則緊隨其後。他估計，香港的定位為背靠內地，不少外資以香港作為踏腳石進入內地，或內地企業亦以香港集資，甚至從美國退市後考慮來港上市，因此預期內地公司在香港的數量，將繼續保持高水平的增幅。

傅仲森認為，港府採取「清零」的防疫措施，不會影響外資來港意願，因投資者放眼未來3至10年，並非只為未來數個月賺錢，同時香港擁有背靠大灣區的優勢；而企業亦可長期派駐員工在港，不須頻繁進出香港接受隔離，故不感到擔心。他亦指，大規模的疫苗接種令全球住院人數減少，估計商界在一段時間後會找出方法，恢復正常營運。

香港 投資 疫情

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