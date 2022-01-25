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客運慘澹、貨運強勁 國泰航空去年虧損大減

香港新聞組╱香港25日電
國泰航空2021年載客人次較2020年減少84.5%。圖為香港機場內國泰登機登記櫃位。（路透）
國泰航空2021年載客人次較2020年減少84.5%。圖為香港機場內國泰登機登記櫃位。（路透）

新冠疫情重創航空業，國泰航空2021年持續虧損56億至61億元(港幣，下同，約7.2至7.8億美元)，不過比2020年虧損的216億元縮小，主因是貨運需求強勁及公司有效地管理現金和成本；然而，若疫情仍未改善，國泰2月起的每月營運現金消耗將達10億至15億元。

大公報報導，2021年度，國泰的客運業務受旅遊限制和嚴格檢疫影響而持續疲弱，去年共載客71.7萬人次，大幅少於2020年和2019年的460萬人次和3520萬人次。行政總裁鄧健榮補充指：「雖然客運業務持續嚴重受壓，但貨運需求卻表現強勁。」2021年運載約130萬公噸貨物，而2020年和2019年運載分別約130萬公噸和200萬公噸。

展望今年，鄧健榮指出，特區政府於去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制及機組人員的檢疫要求，影響客運及貨運運力；在今年1月，僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力，現正評估對運作及成本的潛在影響。據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

客運方面，前往內地的客運航班整體上將維持不變，惟其他航線的客運運力將會有所減少，國泰會利用旗下廉航香港快運航空的客運運力，維持香港與亞洲區內部分地方的連繫。

另外，去年12月份國泰載客9.22萬人次，較2020年同月增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平則下跌96.9%。2021年全年計，載客人次較2020年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌79.5%。

國泰航空於12月份運載13.46萬噸貨物，較2020年同月增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。月內的貨物收入噸千米數按年上升11.7%，但與2019年12月相比則減少14.7%。運載率上升4個百分點至84.3%。2021年全年計，載貨量較2020年增加0.1%，惟運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌1.1%。

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