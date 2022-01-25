港疫情重災區葵涌邨封樓無法上班 11居民遭解雇

香港爆發第五波疫情，新界葵涌邨成為重災區，至今有173人確診，邨內多幢大樓被圍封檢疫。(中央社)

香港葵涌邨疫情 擴散，多棟大廈被圍封禁足，導致居民無法上班上學，甚至遭雇主解雇。有團體調查，至少81住戶被迫放無薪假或年假，11人被解雇。

文匯報報導，有團體日前以網路問卷，訪問到約200名葵涌邨居民，分別來自需圍封禁足5天的逸葵樓、映葵樓，以及有確診個案的芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓及旭葵樓，當中居於逸葵樓和映葵樓的居民逾170人。所有受訪居民中，約兩成半人指圍封行動帶來經濟影響，當中81人被迫放無薪假或年假，更有11人因此被公司解雇，被禁足的逸葵樓、映葵樓各有兩名居民被解雇，剩下7名居民來自雅葵樓、曉葵樓，及旭葵樓。

工聯會立法會議員鄧家彪表示，因圍封行動而解雇居民屬違法行為，涉及違反殘疾歧視條例，他呼籲被解雇的居民向工聯會及勞工 處求助。

鄧家彪說，居民不是勝任不了工作，只不過被禁足或需要去做檢測 ，因此解雇員工肯定是有問題的。

勞聯勞工界議員周小松則表示，收到十多宗居家檢疫的雇員投訴，檢疫的數日被要求以年假替代。「如以（年）假期替代，其實整個安排對工人不太公平，因不是自己不想上班，是因應政府檢疫、防疫政策，而作出的安排，而相關安排如在指定檢疫中心，工人可取病假證明，如因此而在邨、自己家中隔離而取不到，對他們不公平」。