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倉鼠群組、污水呈陽…港2廈爆垂直傳染

香港新聞組╱香港25日電
香港黃大仙豪苑出現垂直傳播，感染源頭疑是其中一戶所養的倉鼠，全幢大廈E室單位全部撤離。(中通社)
香港黃大仙豪苑出現垂直傳播，感染源頭疑是其中一戶所養的倉鼠，全幢大廈E室單位全部撤離。(中通社)

香港疫情爆發以來，屋苑大廈垂直傳播的隱患不絕於耳，昨日大窩口邨富強樓及黃大仙豪苑先後出現樓上樓下住戶同染疫情況，其中豪苑疫情較為嚴峻。

文匯報報導，黃大仙豪苑有3名住戶確診，均居於第一座E室單位，其中一名26歲男患者去年12月初曾於旺角寵物店購入倉鼠，疑透過倉鼠感染Delta變種病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇昨日視察豪苑及富強樓後，建議受影響居民撤離。

同時，黃大仙多幢大廈污水呈陽性，昨日5宗不明源頭個案中有兩宗患者在黃大仙區域有活動，衛生防護中心呼籲當區居民接受病毒檢測

對於大廈的垂直傳播原理，袁國勇解釋，根據煙囪效應，空氣會向上升，令病毒有可能經糞渠或廢水渠抽入屋感染患者，現場的天井又深又窄，與2003年淘大花園情況相似，因此有必要撤離居民。政府昨晚已展開撤離行動，有關住客將送往檢疫中心。

專家巡察並發現，確診的7E室住戶用膠紙封住渠口，以防蟑螂從地渠入屋，該做法可能造成其渠管的U形隔氣管乾涸，從而使帶病毒的空氣更容易入屋。袁國勇強調，膠紙無法完全密封空氣，呼籲市民需每周注半公升清水入渠管。

除豪苑外，大窩口邨富強樓亦出現垂直傳播，大廈423、323室各有一名住戶染疫，病毒或經糞渠向下傳播，附近單位421及321的居民須撤離。

另外，昨日5宗不明源頭個案中有兩宗在黃大仙區域有活動，包括上述豪苑的75歲男住客，他有時會到鳳德公園做晨運；以及一名在黃大仙鳳凰新村一間髮型屋任職的女洗頭員，她曾到黃大仙祠。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，黃大仙區污水檢測驗出Delta及Omicron，相信該區已出現隱形傳播鏈，提醒該區居民須留意衛生及及時接受檢測，政府將在該區安排流動檢測站。

香港大窩口村富強樓完成強制檢測，沒有發現確診者。(中通社)
香港大窩口村富強樓完成強制檢測，沒有發現確診者。(中通社)

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