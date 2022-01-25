香港本土+98 5宗找不到源頭 疫情輻射多區

香港爆發第五波疫情，以新界葵涌邨的疫情最為嚴重，當局已圍封邨內多幢大樓，並派遣大批醫護和工作人員進駐。(中央社)

香港 第五波疫情 來勢洶洶，昨又有逾百例確診個案，其中葵涌邨仍是重災區。香港衛生防護中心昨通報，新增109例確診病例，其中98例是本地個案，當中5例源頭不明，24例與其他個案有關聯，其餘個案都與葵涌邨相關。目前葵涌邨累計約210個病例。

綜合明報、文匯報報導，香港昨日再增5宗源頭不明個案，包括3宗懷疑Omicron變異病毒，及兩宗Delta變異病毒，包括中學生、銀行IT部員工、主婦、髮型屋員工、及退休長者。五人分別住在東涌藍天海岸、荃灣花園榮華閣、葵芳邨葵仁樓、深水埗北河街及黃大仙豪苑，懷疑隱形傳播鏈已進一步擴散。

此外，葵涌邨新冠病毒疫情持續擴大，昨再增約70宗陽性，增至累計超過210宗陽性。報導指出，全邨16幢大廈中12幢有居民染疫。至於須否全面封邨，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，控制措施要視乎未來兩日個案會否有回落跡象，因為有潛伏期，也要視乎會否有大爆發。

葵涌邨逸葵樓為期5天封區檢測 行動26日早上結束，但可能存在變數。消息人士透露，政府會視乎最新檢測陽性數字，最快今日傍晚決定是否如期解封，消息稱不排除因染疫個案反彈而延長圍封。

據報導、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時仍需多些時間，才能清楚了解屋邨爆發程度及相關個案有否擴散出社區。呼吸系統專科醫生梁子超表示，昨日逸葵樓個案數目增幅似乎已減慢，映葵樓雖然個案有上升，但似乎沒有逸葵樓般嚴重，認為情况未算非常惡劣，而現時圍封兩幢樓已出現不少問題，顯示當局能力有限，是否圍封更多大廈需視乎未來個案數目增幅，建議當局及早制定個別樓宇個案急增下的應變計畫。

而昨日新增的5宗源頭不明個案，其中2宗的患者並非居於葵涌附近，也沒有飼養倉鼠，較難揪出感染源頭。其中包括13歲中學生，住在藍天海岸影岸·紅A座第6座，就讀英皇佐治五世學校。由於前天有住同一幢樓的6歲男童確診，這名13歲男生亦常到附近公園流連，衞生防護中心正調查兩人是否有接觸史。

另一宗源頭不明個案，涉及一名於法國東方匯理銀行從事電腦工作的男子，沒有直接接觸顧客，他住在荃灣榮華閣，潛伏期曾去過悅來酒店的丸龜製麵餐廳、荃新天地、如心廣場悅來坊商場等。