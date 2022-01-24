香港疫情延燒3院舍2醫院 5人染疫 採樣員初確

香港示意圖。圖／shutterstock

葵涌邨疫情 波及多間院舍和公立醫院，惟現時80歲或以上長者接種率不足三成，疫情或殃及未打針長者。昨日有三間院舍及兩間公立醫院爆疫，涉及五人染疫，當中三人曾到訪或居住於逸葵樓。另有曾到葵青封區點工作的採樣員亦中招，衛生防護中心推測其被採樣者感染機會大。

大公報報導，葵涌邨商場松悅園耆和護養院一名男護士、救世軍南山長者之家一名清潔工，以及馬鞍山新生精神康復會思悅園一名院友均初步確診，衛生防護中心表示，思悅園院友曾離開院舍，到訪家人居住的逸葵樓住所，懷疑因此受到感染。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，兩名初步確診的家居服務助理分別就職於威爾斯親王醫院手術室及瑪嘉烈醫院兒科深切治療病房，兩人最後返工日均為21日。前者住葵涌邨逸葵樓，負責清潔及準備手術室物資，20日出現病徵，翌日求醫，六名病人須檢疫，140人須檢測 。後者涉及一名住在祖堯邨的53歲女子，主要協助護士工作，她曾到逸葵樓與前者及另三位家人聚餐；曾在茶水間與患者除口罩 交談的另一名服務助理須檢疫，另有18名職員及兩名病人須檢測。

此外，一名CARELINK駿嶺生物科技採樣員初步確診，住沙田禾輋邨，近日居於悅品酒店。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，該患者曾到葵青封區檢測、蕙荃體育館及青衣流動採樣站等參與採樣工作，其CT值為35，即病毒量低，估計剛感染，由於該員工去過多個高危地點做檢測，懷疑因此被感染的機會較大。