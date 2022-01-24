香港新增4例源頭不明 萬寧3人染疫 海關關員曾赴記招

香港區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

昨日有四宗源頭不明的新冠感染個案，為第五波單日最多，包括一名電梯維修員，疑涉Delta變異病毒株；另有三名萬寧職員，分別任職葵興港鐵站分店及貨倉；另有一名海關關員初步確診，曾去過萬寧分店貨倉調查，其間與一名確診的貨倉職員有接觸。

據明報、大公報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，萬寧葵興港鐵站及位於三號貨櫃碼頭的貨倉，分別有住逸葵樓及映葵樓的員工染疫。萬寧表示昨得悉三名員工染疫，兩人任職葵興港鐵站分店，另一人任職貨倉，三人最後上班日期為21日；葵興港鐵站分店有八名員工列為密切接觸者要接受檢疫，已安排另一組檢測 陰性的員工提供服務，並得悉一名初陽關員曾到訪大埔分店。

海關表示，一名關員20日曾到一家連鎖店貨倉，參與調查一宗大麻 二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名確診貨倉職員有接觸，該關員22日最後上班，曾出席海關案件記者會，其後因身體不適到醫院求醫，昨日呈初陽，有十多名記者及十多名關員同場，出席採訪的記者昨早收到海關通知要求前往檢測。據了解，該男關員任職海關有組織罪案調查科，主要處理證物及曾接觸被捕者，20日曾到大埔大元商場萬寧調查上述案件。

房屋署表示，一名合約勞資關係主任昨確診，其辦公室位於荃灣象山邨樂山樓地下，另有一名住逸葵樓的合約技術助理初陽，其辦公室位於何文田房委會總部。荃灣象山邨信義學校地盤昨增兩宗相關個案，當局相信該地盤出現傳播，另勝利道地盤一名住映葵樓的冷氣工程工人初陽。城大稱，一名工學院學生檢測呈陽性，11日曾出席校內活動，與會者均全程戴口罩 。