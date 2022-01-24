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香港特首林鄭月娥記者會沒戴口罩 專家：應以身作則

香港新聞組／香港24日電
香港特首林鄭月娥22日舉行記者會，公布最新防疫措施時沒戴口罩。（中通社）
香港特首林鄭月娥22日舉行記者會，公布最新防疫措施時沒戴口罩。（中通社）

香港第五波疫情延燒，特首林鄭月娥22日出席抗疫記者會時沒戴口罩，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，若林鄭檢測呈陰性，且同場其他人都戴口罩，相信風險是比較低；但他強調Omicron空氣傳播力強，「不戴口罩就不是很好」，尤其專家及領袖要以身作則，因此他戴兩個口罩。

明報報導，袁國勇昨出席無線電視《講清講楚》時，示範在外科口罩外再戴布口罩，他在節目中建議市民同樣戴兩個口罩，稱可考慮用港府的「銅芯抗疫口罩」，雖然銅芯已過期，但布口罩可壓著面頰，減少漏氣及感染風險。

據報導，特首林鄭月娥昨午視察葵涌邨時有戴口罩，她22日出席抗疫記者會，進場時有戴口罩，甫坐下即除口罩，全程約一小時記者會未再戴口罩；同場的食衛局長陳肇始、運房局長陳帆、衛生署衛生防護中心總監徐樂堅和房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧均全程戴口罩。

報導稱，翻查紀錄，18日林鄭於行會會議前見傳媒、14日出席抗疫記者會、12日出席立法會行政長官答問會等場合，均是入場後便除下口罩。

香港特首林鄭月娥22日舉行記者會，公布最新防疫措施時沒戴口罩。（中新社）
香港特首林鄭月娥22日舉行記者會，公布最新防疫措施時沒戴口罩。（中新社）

另外，報導指出，天主教香港教區陳德雄神父於21日的《公教報》專欄撰文，表示近期林鄭出席疫情記者會時，進入會場仍戴著口罩，但坐下就除口罩，情況令人擔心；他又說林鄭曾提醒官員要以身作則，對自己要有更高要求，她亦要以身作則。陳德雄表示在疫情下舉行彌撒，雖然戴上口罩說話會較吃力，但強調每次都會全程戴口罩，以身作則。

另據香港01報導，港區人大代表洪為民生日會爆疫風波已過了21天，其中被林鄭月娥點名批評「尤其失望」民政事務局局長徐英偉最快25日復職。不過，港府高層決定從嚴處理「洪門宴」事件，徐英偉作為抗疫重要一員，罪責最大，連同已是第二度「犯聚」的入境事務處處長區嘉宏，有傳兩人可能齊齊「落鑊」（下鍋，即成為犧牲品）。

林鄭「處置」徐英偉有幾個方式，包括譴責、調職甚至問責下台，若徐英偉須離開局長崗位，較大機會是自行請辭，承擔政治責任。

報導稱，有資深建制派表示，特首選戰即將開打，林鄭定必從嚴處理事件立威。

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