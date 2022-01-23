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短短1晚 20例變105例 香港最大公共屋邨3.6萬人檢測

香港特派員李春／香港23日電
港府22日公布最新防疫措施，除已實施5天禁足圍封的逸葵樓外，映葵樓22日晚起同樣實施5天禁足圍封檢測；附近4座葵涌邨樓宇開展圍封強檢，包括芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓；葵涌邨餘下的11座大廈，及附近兩座警察宿舍，都納入強制檢測名單。（中通社）
港府22日公布最新防疫措施，除已實施5天禁足圍封的逸葵樓外，映葵樓22日晚起同樣實施5天禁足圍封檢測；附近4座葵涌邨樓宇開展圍封強檢，包括芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓；葵涌邨餘下的11座大廈，及附近兩座警察宿舍，都納入強制檢測名單。（中通社）

香港居住人口最多的公共屋邨葵涌邨爆發疫情，在短短一晚由約20宗，激增至105宗，即一日內翻了45倍。香港特首林鄭月娥指葵涌邨病毒已出現幾何式傳播。該公共屋邨已有兩座樓被港府宣布圍封5日，另有4座大樓封區強檢，總計逾3萬6000人要強制檢測

香港衛生防護中心昨天宣布，新增新型冠狀病毒確診個案26宗。這一數字不算突出，但麻煩的是其中25宗都是本土個案。更麻煩的是有10宗與葵涌邨逸葵樓相關。

由於該邨不少居民任職保安、院舍及醫護人員，令疫情有蔓延至鄰邨、院舍及醫院之勢。為免隱形患者遊走各區，造成全港性大爆發，林鄭月娥昨日傍晚6時宣布採取3方面行動，昨日凌晨4時被圍封至昨晚7時的映葵樓將即時「封樓」禁足5天，鄰近出現初確個案的曉葵樓、芊葵樓和暫未有個案的旭葵樓及雅葵樓亦要圍封1晚強檢，餘下11幢大廈，以及邨內兩幢紀律部隊人員宿舍納入強制檢測範圍。

香港葵涌邨是新界荃灣新市鎮最大的公共屋邨，以邨內有16座樓、居住約4萬人計，也是香港居住人口最多的公共屋邨。

葵涌邨中的逸葵樓，最早出現多名確診者，有專家稱之為出現超級傳播，在有約20宗確診後，港府前日宣布圍封這座大廈，2700名住戶實施居家隔離，禁足並須接受強制檢測。

昨日再傳出逸葵樓鄰近的映葵樓亦出現確診個案，當局在昨日清晨4時將該樓列為「受限區域」，全數住戶須接受強檢。目前逸葵樓累計有96宗確診或初步確診，映葵樓累計有8個單位有確診或初步確診個案。

昨晚6點，香港特首林鄭月娥召開記者會，宣布因葵涌邨映葵樓同樣出現新型冠狀病毒，該大廈將如逸葵樓般圍封5日；另外有4座大樓要封一晚強制檢測，包括芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓。

香港葵湧邨逸葵樓爆發疫情，港府宣布圍封逸葵樓五天，居民須每天接受檢測。圖為逸葵樓...
香港葵湧邨逸葵樓爆發疫情，港府宣布圍封逸葵樓五天，居民須每天接受檢測。圖為逸葵樓居民排隊接受檢測。（中新社）

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