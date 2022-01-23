葵涌疫情蔓延大窩口 專家：全港Omicron難控制

香港葵湧邨的松悅園耆和護養院有職員新冠病毒檢測呈初步陽性，該護養院院友22日被送往檢疫中心隔離檢疫。（中新社）

葵涌邨疫情 如火燒森林，已蔓延至其他屋邨及院舍。一名任職大窩口邨保安員的葵涌邨居民早前確診，昨日大窩口邨亦分別有一名81歲婦人及18歲女學生確診及初步確診。有居於葵涌邨的護老院及醫院職員亦中招，威脅疫苗接種率偏低的老人院及醫院。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日承認，全港Omicron 疫情難以控制，因為不少患者沒有病徵，加上病毒潛伏期短，當衞生署發現時已出現傳播。

文匯報報導，行政長官林鄭月娥亦表示，關注大窩口邨的疫情風險，特區政府將視乎情況推出措施。

葵涌邨群組的患者遊走全港各區，張竹君昨日在疫情記者會上表示，鄰近該邨的大窩口邨昨日出現兩宗個案，一名居於大窩口邨富強樓的81歲退休女子確診，疑感染Omicron，CT值17，屬高病毒量。由於該邨一名居於葵涌邨的保安員日前確診，不排除是該名保安員播疫。同時，一名居住在大窩口邨富德樓、就讀地利亞修女紀念學校（吉利徑）的18歲女學生，昨日亦初步確診。

葵涌邨群組亦入侵護老院舍。逸葵樓初確個案中有一名49歲男子在葵涌邨商場松悅園耆和護養院工作。他上周五感不適，接受檢測 呈陽性，院友昨日被送到亞洲博覽館檢疫。

瑪嘉烈醫院產前病房兩名病人服務助理亦受感染，其中一人居住映葵樓18樓，負責協助護士進行護理程序。她於上周四晚在沒有佩戴口罩下與另一產前病人服務助理在茶水間傾談，對方亦初步確診。另有11名醫院員工正接受檢疫。

醫管局總行政經理李立業昨日表示，有33名職員被列為其他接觸者，暫時9人的檢測結果屬陰性。

被問及可能全港需面對爆疫風險，張竹君承認目前Omicron疫情很難控制，「因為很多人無病徵，即使有病徵都有點像感冒般，很多人可能輕視情況，到求醫才確診。不要以為冬天會是流感，其實流感最近不太流行，如果有病徵，很可能是新冠病毒多於其他原因，加上 （Omicron）潛伏期短，很多時一發現已傳染家人及其他人。」她呼籲市民如有不適及到過高危地方要接受檢測，同時保持警覺及減少活動。