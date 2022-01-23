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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

港寵物店群組增至9例 巴裔婦群組繼續擴大

香港新聞組／香港23日電

衞生防護中心昨晚公布，截至昨日，與寵物店相關的陽性檢測個案共有九宗，新增確診的25歲男患者無病徵，除了銅鑼灣怡和街香港大廈住所，並有竹篙灣檢疫中心。

大公報報導，昨日新增三宗源頭不明個案，包括藍田邨藍碧樓一名62歲男住戶確診，懷疑攜帶Delta病毒。帶有Delta病毒的寵物店群組繼續擴大，銅鑼灣香港大廈一名25歲男住戶昨日確診，累計九名確診患者，另有一名居住西營盤高街的61歲女子初步確診，她與銅鑼灣Little Boss寵物店確診女顧客的丈夫，於差不多時間在德輔道西的明星海鮮燒鵝專門店用餐。

衞生防護中心表示，截至昨晚，在有關寵物店及貨倉採集共738個環境樣本，其中共34個呈陽性。最新化驗結果顯示，I Love Rabbit寵物店在旺角通菜街160號地下店舖，以及在銅鑼灣利園山道27B號的貨倉，採集的環境樣本亦呈陽性，兩地點被納入強檢公告，有關員工會被送到檢疫中心。

另外，在檢疫酒店感染後將Omicron帶到社區的巴基斯坦裔主婦衍生的群組也繼續擴大。香港文匯報報導，在美孚百老匯街的地利亞修女紀念學校，曾為其確診兒子監考的女教師，其一名61歲家人在檢疫期間確診；佛教筏可紀念中學再多5人確診，分布4個班別，該校最早確診學生曾到訪確診巴裔男生家中；李鄭屋官立小學再多一名學生確診，但與同校早前確診的學生並不同班，兩人亦沒有直接接觸。

另據大公報報導，因應黃大仙有污水樣本檢測呈陽性，港府昨日公布，指明區域內的全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括鳳德公園、豪苑第一至三座、嗇色園社會服務大樓一帶。於1月8日至21日，曾身處於指明地點超過一小時的人士都需要強檢。

港府昨日再公布將42個指明地方納入強制檢測公告。其中，因應15宗初步陽性檢測個案、兩宗與輸入個案有關的個案及一宗與本地個案有關的個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。其中包括位於深水埗、荃灣及東涌的多間食肆，大窩口邨富邦樓、富德樓及富民樓、青衣長安邨安濤樓、中大新亞書院學生及教職員餐廳「Now &（當下）」等亦被納入強檢。

檢測 香港 Delta病毒

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