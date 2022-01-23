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被問爆疫責任 林鄭：不要一爆發就要人頭落地

香港新聞組／香港23日電
香港特區行政長官林鄭月娥被問到這次爆疫的責任問題，她說無法控制全部引致疫情爆發的因素。（中通社）
香港特區行政長官林鄭月娥被問到這次爆疫的責任問題，她說無法控制全部引致疫情爆發的因素。（中通社）

特首林鄭月娥昨日被問到這次爆疫的責任問題，她說無法控制全部引致疫情爆發的因素，「不要有一次出現不想見到的（爆發），就要人頭落地」。而對於政府在疫情期間多次採取圍封行動，有立法會議員批評政府決定緩慢，執行混亂，民建聯陳恒鑌擬日內向立法會主席提出急切質詢，在26日大會上討論有關問題。選委界議員林智遠則稱政府不斷重複犯錯。

明報報導，被問到20日未有果斷決定圍封葵涌邨逸葵樓的原因，林鄭月娥表示，抗疫往往面對行動是否足夠及時的問題，有效的措施能愈早、愈及時做到是愈好，「但不是完全科學的工作」，每在有事發生時，「不是按掣可以有措施馬上落實」，她強調每次推出措施，都會動員所有政府和承辦商的能力。

問到這次爆疫的責任，林鄭月娥說政府沒有辦法保證完全沒有個案，「不要有一次出現不想見到的（爆發）就要人頭落地，邊個要負責」，反問：「郵包入來，無得保證，又邊個負責呢？」

據報導，昨日曾到葵涌邨的陳恒鑌質疑，過往可見圍封私樓由民政事務總署牽頭，而公屋理應由房署牽頭，但他說現場不見任何房署的人在場負責，工作人員感無所適從，「運輸及房屋局有冇人負責都不知」。他又說，這次專家意見有分歧，官員應負責決定是否圍封，但是次決定太慢。林智遠稱，政府不斷重複犯錯，質疑涉及跨部門行動時，政府內部是否有人負責「拍板」。他已提出急切質詢，要求政府交代往後再有疫情爆發的安排。

曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣表示，自2003年SARS後，政府就不同程度的疫症爆發，已明確界定指揮角色，若涉及跨部門、廣泛社區感染，是由特首指揮，「她（特首）無論如何都要負這個責任」。她說這屆政府傾向將公布政策的責任交給專家，「專家不應是站在前線回答政策問題」。她要求曾落區的官員交代如何收拾局面，以及引發同一屋邨有逾百宗確診的責任問題。

林鄭月娥 疫情

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