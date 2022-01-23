港年初四放寬防疫？ 林鄭：機會較微

葵涌邨大爆疫，特首林鄭月娥表示，年初四放寬防疫措施機會較微。圖為葵湧邨映葵樓。（中新社）

葵涌邨大爆疫，特首林鄭月娥 昨日表示，特區政府將繼續以動態清零為目標，各部門共同協作抗疫工作，檢測 能力亦能負荷當前需求；對於全民檢測她稱須與禁足令相配合，恐難以做到。她又表示年初四放寬防疫措施機會較微，會認真討論疫苗氣泡。

大公報報導，林鄭月娥表示，香港將繼續以動態清零為目標，因為徹底清零較難實現，現在香港有三個傳播鏈，一個是航空公司人員違規，一個是隔離人士酒店染疫，一個是海外入口倉鼠傳播，全世界沒有一個地方保證無疫情 ，呼籲市民以積極心態應對。她強調，政府動態清零的重要目的是要保護醫院。自從兩年前疫情爆發，政府第一個工作目標就是防止醫療體系崩潰。她指出，外國染病醫護眾多以致無法工作，香港醫院至今運作正常。

對於檢測能力，她表示香港化驗所每日可做檢測超過10萬次，更曾破紀錄一日做到15萬次病毒檢測，完全有能力應對。被問及會否向受影響居民提供補貼，她表示在世紀大疫情下，大家都要承受損失、都會有不開心，政府要為着最大公眾利益，盡快控制疫情。

據報導，對於早前表示年初四起放寬防疫措施，林鄭月娥昨日亦表明「機會較微」，但具體會否放寬，「疫苗氣泡」能否實施，將在認真討論後實施公布。

被問及是否考慮全民檢測，林鄭月娥回應，全民檢測一定要配合禁足令，如果全港700餘萬市民一同檢測就要一同禁足，影響巨大。現在九龍西疑似有傳播鏈，就算單九龍西一區禁足五日、或者僅24小時，居民日常生活將恐難以安排。

她強調，政府的能力不是無限的，要在最有功效的地方發力。政界人士亦對此表示關注，紛紛建議政府設立一個中央統籌小組，並盡早向中央尋求幫助，因應疫情的最新發展做好預案準備，將全民檢測作為預備方案。