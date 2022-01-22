香港解除禁飛令 波音737 Max回歸大中華區有望

圖為2020年6月，一架波音737 MAX在西雅圖進行測試飛行。(路透)

因空難而被禁飛多年的波音737Max在大中華區解禁有望。據港媒「信報」報導，香港 民航處於21日公告解除波音公司737 Max的禁飛令，允許航空公司在有關機型停飛近3年後恢復運行。近日，也有消息指出，波音737Max最快將於本月在中國復飛。

香港民航處處長在21日的通知中表示，計劃採用波音737 Max機型在香港空域飛行和飛往香港國際機場的航空公司，需要遵守美國聯邦航空管理局從2020年底開始的適航指令，或進行等同的設計更改。該通知指出，該飛機還必須攜帶有效的適航證書。

波音737 Max在2019年初因發生兩起墜機事故後，中國在該年3月停飛該機型飛機。截至目前，該機型在全球大多數市場飛行，歐洲航空安全監管機構於去年初取消有關機型的禁令。

彭博13日援引知情人士消息報導，波音737 Max客機最快將於1月在中國復飛，但採用該機型的航空公司並未給出具體時間，加上中美緊張、疫情 反彈，日程有可能推遲，中國民航局迄今也未對此做出回應。

與此同時，有消息指出，中國南方航空營運的一架波音公司737 Max飛機於21日上午起飛升空，標誌著該機型即將在中國恢復商業服務。但該消息同樣未獲證實。

此外，大灣區 航空公司據稱，也正考慮訂購多達30架737 Max。

事實上，美國波音公司過去幾年也成為中美競合的戰場之一。在波音737 Max出事後，加上中美地緣政治博弈，作為波音主要市場之一的中國中國，訂單就明顯減少。

自2017年以來，中國只向美國波音訂購了5架飛機，2018年美向中國交付45架飛機，2020年只有6架。因此波音公司希望737 Max能復飛，並重新打開中國市場。