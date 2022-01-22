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香港新版「米其林指南」星光淡 麥當勞炸雞卻賣翻

香港特派員李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港新版「米其林（米芝蓮）指南」公布首遭冷遇，新上榜和保住榜位的餐廳們，自己都沒了熱情。不過香港卻滿行目都是鮑魚廣告，連賣醬油的李錦記都賣起速食鮑魚，但香港人今非昔比，要不麥當勞炸雞不可能年賣2000多萬件。

香港2022年版「米其林指南」本周公布，米其林的國際總監稱，為食客帶來一流的餐飲體驗。但看了兩天，市面上對今年米其林榜單沒有多大熱情，其中一個相當現實的原因，香港人午飯多數是簡單快速，隆重的事都在晚上，但在可見的日子裡，晚餐出外吃被香港政府給禁了。

香港飲食界中人，說疫情下香港餐廳酒樓出現「小蠻腰」現象，意思是兩頭粗中間細，高檔次的餐廳還是自己的客路可保持不變，底層的小餐廳小食肆可以賣「兩餸一飯」求存，只是那些高不成低不就的餐廳，就變得要死不活。而米其林榜單對其還有「死亡之吻」的功效，一旦上榜，業主就跑來加租，今年可能更甚。

米其林榜單受到冷遇，但香港市面上這兩天吃的話題相當熱鬧，其中一個話題是吃鮑魚。今年有疫情，年貨不好辦、年夜飯沒得吃，一些餐廳和商家看準疫情下的商機，開始在網路上推速食自煮的東西，最打眼的就是鮑魚。

香港的阿一鮑魚是做傳統高級粵菜的，今次以極品南非鮑魚為招徠，做盆菜外帶，說其嚴選世界各地高質食材，主打南非鮑魚、日本瑤柱、日本蠔豉、波蘭鵝掌、新鮮海中蝦等，由行政主廚明哥出馬。其中矜貴的極品南非鮑魚，依阿一鮑魚的獨門醬汁及烹調方式製作。一套六位用的外帶，減價到1988港元（約255.4美元）求售。

其他商家也不示弱，以鮑魚盆菜主打的外帶套餐，至少已見到六款。李錦記也力推蠔皇極品鮑魚併XO醬的「極尚饌選」禮盒。

鮑魚滿街，香港人卻已沒有當年豪氣，真正賺到錢是麥當勞那種填飽肚子的快餐店。新春前夕，麥當勞沒去做餐飲廣告，反而宣布給其萬名員工每人派1000港元，叫做抗疫利是金。香港麥當勞行政總裁黎韋詩一句話露底，說疫情期間向數碼轉型，麥當勞App已有逾300萬註冊用戶，是去年全港餐飲業App下載量榜首，僅麥炸雞1年賣了超過2800萬件，全香港人均4件。

香港 麥當勞 疫情

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