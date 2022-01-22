香港職工會登記局查記者協會：涉收不當會員

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 傳媒界最近風波不斷，繼《立場新聞》及《眾新聞》停止營運後，有消息指，多次與官員隔空駁火的香港記者協會，被職工會登記局調查。職工會登記局18日去信記協，提及有投訴指記協收不合資格會員，要求交出過去數年的會員紀錄、帳目等資料。記協相關人士透露，已收到勞工 處有關資料的查詢。記協主席陳朗昇稱「無事不可對人言」，會詳細回答登記局查詢。

香港01報導，勞工處表示，職工會登記局要求記協於2月4日或之前，就其曾進行涉嫌與《職工會條例》及／或會章不符的活動提供資料。處方稱如違規情況嚴重，登記局不排除取消職工會的登記。

香港記者協會近年不斷被建制媒體狙擊，去年底亦曾多次與保安局局長鄧炳強公開駁火。直至今日，記協終須披露有關資料。有報導指，職工會登記局展開調查香港記者協會，要求交出過去數年的會員紀錄、帳目等資料。

記協表示，已接獲職工會登記局的查詢信件，惟內容並非如有報導所指「要求本會交出過去數年會員紀錄及帳目等資料」，會方將按照當局要求的日子前回覆查詢，並稍後再作公布。

另據明報報導，職工會登記局18日去信香港記者協會，要求2月4日或之前就其涉嫌與《職工會條例》或會章不符的活動提供資料，據了解，信中要求記協交代部分活動詳情，並解釋記協臉書 專頁為何發帖文反對修訂《逃犯條例》等。記協主席陳朗昇稱「無事不可對人言」，會詳細回答登記局查詢。

報導引述立法會社福界議員狄志遠表示，認為，登記局舉動容易令人聯想是打壓新聞自由及言論自由，促局方交代理據。