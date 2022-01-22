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批港人權 歐洲議會促歐盟制裁中港8高官 北京斥抹黑

香港新聞組／香港22日電
香港特首林鄭月娥。（中通社）
香港特首林鄭月娥。（中通社）

歐洲議會20日通過無約束力決議，強烈譴責香港人權及自由惡化，同時點名要求制裁中港官員，包括特首林鄭月娥、政務司司長李家超、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等八位中港高官。

國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社資料照片）
國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社資料照片）

對於歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，中國官方回應指出，「香港海晏河清的大好局面不容干擾破壞」。

外媒報導，歐洲議會通過「關於香港侵犯基本自由」決議，強烈譴責香港人權惡化，包括集會和新聞自由遭到限制。歐洲議會呼籲港府釋放所有政治犯，並撤銷對於近年來所有被捕和平抗議者的指控。歐洲議會又指中國政府正試圖將其威權制度對內對外合法化，敦促北京廢除香港國安法，並指有關法例阻礙中歐之間的信任與合作。

中國外交部駐港特派員公署發言人昨天批評歐洲議會通過的涉港決議，聲稱對方「睜著眼睛說瞎話，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞」。發言人表示，在實施香港國安法、完善特區選舉制度及落實「愛國者治港」原則後，香港局勢出現了由亂轉治、由治及興的重大轉折，民主發展重回正軌，「特區良政善治、海晏河清的大好局面已經形成」。

發言人批評歐洲議會對外搞「民主輸出」，「甘當製造地區禍亂、荼毒無辜的幫兇」。發言人表示，「中國人民不信邪也不怕邪。一些無良政客一再搬出制裁、抵制冬奧等卑鄙伎倆，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里……。」

明報報導，歐洲議會決議以585票對46票大比數通過，促請將林鄭月娥、律政司長鄭若驊、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、保安局長鄧炳強及政務司長李家超，列入歐盟人權制裁制度的制裁名單中，亦要求歐盟機構對「有份參與持續打壓香港人權的企業」制定制裁名單。

香港 林鄭月娥 歐盟

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