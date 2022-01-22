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香港深水埗爆源頭不明個案 疫鏈遍布九龍西

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港深水埗昨日新增一宗源頭不明的初確患者，是居住在南昌街的40歲地盤工人，由於確診Omicron的巴基斯坦裔婦人的丈夫，曾在南昌街及北河街一帶擺賣，衛生防護中心未確定二人是否有關連。

大公報報導，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，由中招巴裔婦人的第一代已傳給9個人，這些人如何在社區擴散，很難追蹤。Omicron傳播鏈正沿著九龍西廣泛傳播，病毒似乎正透過多條傳播鏈快速擴散，最確實的傳播途徑可能還未浮現。

此外，寵物店群組進一步擴大，衛生防護中心昨深夜公布，昨日新增五名確診患者，包括前日初步確診、居住香港仔中心港昌閣的82歲老翁，以及香港仔嘉隆苑嘉昇閣的兩名居民，累計八人中招。

另外，衛生防護中心前日公布，一名感染新型冠狀病毒的幼稚園教師，與兩名染疫中學生曾相差9秒先後進出美孚地鐵站A出口，疑因而感染，這推論引起廣泛討論。明報報導，港府專家顧問許樹昌表示，上述雙方病毒基因排序完全相同，認同衛生防護中心推斷。但蕭傑恒認為，「如果這麼厲害，隧道已經感染到，車廂危機可能更大」，相信或有未浮現的第三者造成傳播。

香港 地鐵站 Omicron

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