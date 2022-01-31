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疫情、通膨…香港經濟虎年2機遇4挑戰

香港新聞組／香港31日電
香港經過兩年新冠疫情重創，失業率由2020年底的逾7%高點，回落至2021年11月的4.3%。展望2022年，失業率也將繼續下降。圖為深夜銅鑼灣街頭的工人。（中通社資料照片）
香港經過兩年新冠疫情重創，失業率由2020年底的逾7%高點，回落至2021年11月的4.3%。展望2022年，失業率也將繼續下降。圖為深夜銅鑼灣街頭的工人。（中通社資料照片）

經過兩年新冠疫情重創，在港人留港消費帶動下，香港GDP從低谷回升，失業率由2020年底逾7%高點，回落至2021年12月的3.9%。接下來迎接2022虎年，香港兩大商會預計香港經濟可望持續復甦，展望金虎年，專家點出了「機遇雙至，四大挑戰臨門」。

香港文匯報報導，農曆新年過後，在疫苗大規模接種下，香港有望與內地正常通關，使香港經濟迎來曙光。而香港兩大商會點出了香港經濟的兩大機遇與四大挑戰，機遇包括正常通關在望、外貿復甦；挑戰則是升息潮來臨、通膨急升、新冠變種病毒頻現，未知何時完結；另外，貨運「塞櫃」問題短期內恐怕難以解決，運輸成本上升不但影響產品價格，更會助長通膨。

據報導，香港總商會總裁梁兆基指出，由於2021年預計全年經濟實質增長是6.3%，因高基數問題，預計2022年的增長僅為2.8%，失業率也將繼續下降；通膨方面，總商會估計2021年的整體通膨約1.5%，2022年則預計為2.2%。

●旅遊運輸業 前景看通關

梁兆基表示，目前香港收緊防疫，加上內地「清零」，相信兩地有機會在2022年第二季就可實施配額制的通關，對於零售以及酒店業等都有幫助，不過還是要大規模正常通關，才能讓旅遊、運輸業等有明顯復甦。

該會預計，目前貨運情況壅塞，運費大增，導致成本上漲，最終就會引發通膨，農曆新年後也未必能解決，相信美國聯準會傾向控制通膨，預料接下來這一年可能會升息兩次。

據報導，香港工業總會常務副主席林世豪指出，目前美國及香港的消費氣氛都慢慢恢復，但Omircon變種病毒仍是一大隱憂，如果是從正面方向發展，廠商都會陸續增加投資、擴充產能及開拓新市場如大灣區及東南亞等。

不過目前廠商正面對一個很大的問題：貨櫃壅塞，相信情況未必能在短時間內解決，故今年上半年廠商仍會持較保守態度。

此外，中美關係前景未見樂觀，甚至有機會進入一個「新常態」，而中美間的角力對香港影響很低，香港是美國第一大貿易順差來源地，也有很多投資，各個政策對港沒有大作用。林世豪認為，中美角力於川普上任時代就已經開始，港商們早早就作好各種準備。

香港兩大商會預計2022年香港經濟可望持續復甦，但因基數較大，增幅料約3%。圖為...
香港兩大商會預計2022年香港經濟可望持續復甦，但因基數較大，增幅料約3%。圖為市民經過銅鑼灣一間空置的店鋪。（中通社資料照片）

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