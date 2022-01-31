壞消息大致反映 投行看好港股反彈

香港恆生指數2021年2萬3397點收市，最樂觀的投行德銀預測2022年底，恒指目標價可高達3萬7000點，國指亦可見1萬4000點。（中通社資料照片）

2021年港股「虎頭蛇尾」，受到中美角力、行業監管、新冠病毒疫情 、債息上升、通膨及升息等多個不利因素影響，科技、房地產行業等股票輪番慘跌，恆指累跌3833點，約14.1%，以幅度計為十年最差；不過展望金虎年，市場人士認為壞消息已大致反映，接下來大市反彈機會頗大。

香港 文匯報報導，去年初在科技股領軍下，恆指曾飆升至3萬1000點以上，一度牛氣衝天，但自3月便掉頭向下，去年底甚至創下一年半以來低位。不過，有基金經理認為，港股已經到了很好的買入時機，目前港股的市淨率已低於一倍，估值較平均值低一個標準差，根據歷史走勢，各大行普遍預期今年港股可見2萬7500點以上。

據報導，交銀國際研究部主管洪灝指出，2021年恆指累挫14%，恆生科指更跌33%，這使得港股在投資 組合配置中顯現價值，吸引資金掃貨。

事實上，儘管所追蹤恆生科指的資產均下跌，但華夏恆生科指ETF近期資產管理規模大增55%至55億元人民幣，華夏恆生互聯網科技業ETF的資產管理規模也增加30%；而在去年12月，通過「港股通」流入港股的資金淨額也超過了100億美元，顯示不少資金都在買入港股。

報導提到，從各大行對港股的目標價，也看得出來大家對2022年相對樂觀。摩根士丹利的報告就預期，到今年年底止，滬深300指數的潛在回報約8%，該行又將恆指2022年底的基本目標，由之前的2萬4400點上調至2萬5000點。

花旗就更樂觀，預計恆指到2022年底，目標可至2萬8000點，並給予內地及香港股市「中性」的評級。另外，花旗認為今年旅遊、體育、保險、交通和潔淨能源等板塊都會有好表現。

滙豐環球私人銀行也預估，恆指今年可反彈至2萬8030點，國指則回升至1萬0270點；星展同樣預計恆指2022年目標為2萬8500點。據報導，德銀數最樂觀的投行，該行預測今年底，恆指目標價可高達3萬7000點，國指也可見1萬4000點。若以目前恆指約在2萬3400點水平比較，該行預估2022年恆指的潛在升幅高近六成。